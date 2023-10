Singham Again : Ajay Devgn, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Tiger Shroff, le budget épique d’Arjun Kapoor, détails du tournage

Ajay Devgn et Rohit Shetty je reviendrai avec Singham encore. C’est l’un des films les plus attendus. Le film a été diffusé récemment et les fans ont hâte d’accueillir à nouveau leur Bajirao Singham préféré. Le film met en vedette Ajay Devgn en tête avec Kareena Kapoor Khan et Deepika Padukone se joindre à nous. Selon les rapports, Deepika sera considérée comme une policière dans le film.

Selon les rapports, le point culminant de Singham encore est en cours de tournage et vous serez surpris de connaître les détails de la scène culminante. Comme nous le savons tous, Simmba et Veer Suryavanshi rejoindront également Singham au point culminant, mais à part eux, nous aurons deux autres acteurs.

Tiger Shroff et Arjun Kapoor rejoignent Simmba, Suryavanshi et Singham

Shroff tigre et Arjun Kapoor se joindra Ranveer Singh, Akshay Kumar et Ajay Devgn à l’apogée. Kareena Kapoor Khan et Deepika Padukone feront également partie du film. Selon les rapports, le point culminant du film n’est rien de moins qu’un film séparé.

Le budget du point culminant coûte la somme énorme de Rs 25 crores à tourner. Selon Koimoi, un acteur du film a révélé que Rohit Shetty est connu pour tourner ses scènes d’action comme un spectacle mais cette fois, il s’est surpassé. Il n’y avait rien de tel dans ses films auparavant et chaque acteur Ajay, Tiger, Ranveer, Arjun fait partie intégrante du point culminant.

Point culminant de Singham Encore une fois tourné avec toutes les précautions

La source a en outre révélé que le point culminant est tourné comme une entité distincte du film. On peut détacher le point culminant de l’intrigue et le regarder comme un film indépendant. Il a en outre été déclaré que toutes les précautions étaient prises à Hyderabad car les scènes culminantes sont dangereuses et aucun acteur ne peut se permettre de se blesser car ils tournent tous pour plusieurs projets.

Singham encore est prêt à sortir le 15 août 2024. Récemment, Kareena Kapoor a révélé qu’elle avait participé au tournage de Singham encore. Elle a partagé une photo où elle se tient devant une voiture qui se renverse. En accompagnant la photo, elle a écrit : « Dois-je dire pour qui je tourne ? PS-Il est l’un de mes réalisateurs préférés. C’est mon quatrième film avec lui et bien sûr pas le dernier Ready Steady Go @itsrohitshetty. »

Voir le message de Kareena Kapoor Khan ici :

Regardez une liste de films d’Akshay Kumar avec des messages sociaux :

En parlant de Deepika Padukone, elle fera ses débuts dans l’univers policier avec Rohit Shetty. Ce film est l’une des plus grandes mises à jour de l’actualité du divertissement.