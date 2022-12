Singham 3 : Rohit Shetty confirme que Deepika Padukone fera la une du troisième volet en tant que femme flic

Dans une nouvelle surprenante et passionnante aujourd’hui, Rohit Shetty a annoncé qu’il collaborera avec Deepika Padukone pour Singham 3 dans lequel elle jouera le garçon flic. Deepika Padukone et Ranveer Singh aux côtés de Rohit Shetty ont lancé la chanson Laga Re actuelle de la prochaine mise en scène du réalisateur Cirque. Et lors de la conférence de presse tenue dans la ville, Rohit s’est également ouvert sur le prochain épisode de Singham et le prochain film dans le copverse. Deepika Padukone sera la tête d’affiche du prochain film de la franchise.

Rohit Shetty annonce Deepika Padukone comme femme flic dans Singham 3

Cela va faire exploser la section Entertainment News et littéralement. Lors du lancement de la chanson Current Laga Re qui s’est tenu dans la ville, une conférence de presse a eu lieu et Rohit Shetty a révélé que le prochain film sur lequel il travaille est Singham. Shetty a expliqué que tout le monde continuerait à lui demander qui était la femme flic dans son couplet de flic. Ainsi, il en a profité pour annoncer et confirmer que Deepika Padukone sera la dame Singham, la femme flic de Singham 3. Rohit Shetty a également ajouté qu’ils commenceront à tourner l’année prochaine.

Deepika Padukone danse son cœur dans Current Laga Re avec Ranveer Singh

Deepika Padukone fait une apparition avec un numéro de danse spécial dans le film vedette de Ranveer Singh, Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez et Varun Sharma, Cirkus, dont la sortie est prévue le 23 décembre. La chanson a déjà conquis beaucoup de cœurs. C’est un nombre massif avec des mouvements massifs.

Association Deepika Padukone-Rohit Shetty

Deepika et Rohit ont travaillé ensemble en 2013 lorsqu’ils ont collaboré sur Chennai Express qui mettait également en vedette Shah Rukh Khan. Le film a été l’un des succès à succès de 2013. Avec Cirkus, ils ont collaboré pour la deuxième fois mais pas pour un film à part entière. Cependant, l’annonce de Singham 3 aurait sûrement excité les fans. Que pensez-vous de Deepika Padukone en tant que dame Singham / dame flic? Tweetez-nous @bollywood_life.