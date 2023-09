Singh du NPD cherche à tirer parti de la baisse des sondages libéraux pour obtenir des gains politiques

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, affirme qu’il estime « absolument » qu’il a le levier nécessaire pour agir sur les priorités politiques de son parti, grâce à la récente baisse des libéraux dans les sondages.

«Nous avons toujours voulu utiliser notre pouvoir pour obtenir des résultats pour les Canadiens et faire en sorte qu’Ottawa travaille pour les gens», a déclaré Singh aux journalistes en Colombie-Britannique jeudi. « C’est pourquoi nous avons pu obtenir des choses comme des soins dentaires, et nous allons continuer à insister sur ce point. »

« Mais oui, nous allons faire pression pour des choses en dehors de l’accord », a-t-il ajouté.

Depuis mars 2022, les néo-démocrates sont liés par un accord de confiance et d’approvisionnement, dans lequel le NPD a accepté de soutenir la minorité libérale jusqu’en juin 2025 – juste avant la date fixe des élections en octobre de la même année – en échange pour une action politique sur une série de questions progressistes.

Maintenant que le premier ministre Justin Trudeau semble perdre son soutien après un été passé à tenter de recentrer son gouvernement, Singh dit qu’il profitera de cette occasion pour faire pression sur ses partenaires afin qu’ils agissent dans des domaines politiques qui ne relèvent pas de l’accord existant.

« La première chose sur laquelle nous allons insister… (c’est) le logement, la construction rapide de davantage de logements, des logements abordables, des logements que les gens peuvent se permettre de louer ou d’acheter », a déclaré Singh jeudi.

Des engagements en matière de logement sont intégrés à l’accord initial, y compris le complément unique de l’Allocation canadienne pour le logement, que Singh souhaite maintenant voir proposé à nouveau. Mais d’autres éléments, tels que les efforts accrus pour lancer le Fonds d’accélération du logement, restent en cours.

Depuis que les deux parties ont conclu cet accord, Singh a réussi à obtenir des progrès sur certaines politiques qui n’étaient pas encore incluses dans l’accord, notamment une augmentation de la réduction de la TPS.

Pendant ce temps, les chiffres des sondages de Nanos Research montrent que les conservateurs devancent les libéraux depuis février, ouvrant la voie à des spéculations politiques selon lesquelles Trudeau cherche à éviter une campagne fédérale le plus longtemps possible, dans l’espoir d’un revirement. Il est essentiel que le NPD reste satisfait et adhère à l’accord de confiance et d’approvisionnement pour éviter des élections anticipées.

Kathleen Monk, ancienne stratège du NPD et directrice des communications du regretté Jack Layton, a déclaré dans une entrevue avec CTVNews.ca que le NPD a toujours considéré l’accord comme « le plancher politique, pas le plafond », et qu’il s’agit d’un point de départ. sans limite à ce que le parti pourrait faire pression.

« En fin de compte, à l’heure actuelle, là où l’effet de levier et la partie ‘profiter’ de l’accord entrent en vigueur, c’est que personne ne veut que ce pays soit plongé dans des élections inutiles – franchement, des élections inutiles et coûteuses », a déclaré Monk.

Elle a ajouté que compte tenu de la gravité actuelle de la crise de l’abordabilité et du logement, les Canadiens souhaitent voir les politiciens travailler pour eux, sans risquer des élections.

Monk a déclaré que près de 18 mois après le début de l’accord de confiance et d’approvisionnement, les deux parties ont montré qu’elles étaient prêtes à travailler ensemble sur des politiques allant au-delà de ce qui était inclus dans l’accord initial, mais ce qu’elle veut vraiment voir, c’est que ces initiatives visent à les Canadiens qui en ont le plus besoin.

« Les néo-démocrates, et franchement tous les partis, peuvent rendre les choses difficiles pour les libéraux au pouvoir », a-t-elle déclaré. « Cela ne veut pas dire qu’ils vont retirer leur soutien à l’accord, car l’accent doit être mis sur l’avancement des choses pour les Canadiens. »

Jeudi, Singh a également déclaré qu’il aimerait voir le gouvernement revenir dans le jeu du logement lui-même.

« Nous devons libérer le pouvoir du gouvernement fédéral », a-t-il déclaré. « Notre gouvernement dispose des terres, du pouvoir et des ressources nécessaires pour construire des logements abordables, et nous devons nous y mettre. »

Selon Monk, si le NPD parvient à y parvenir, « ce serait important ».

Au-delà du logement, plusieurs engagements clés du pacte parlementaire sont en suspens. Même si tous n’ont pas de délais précis, comme celui d’aller de l’avant avec une législation de « transition juste », les deux parties ont convenu de cinq engagements spécifiques qui doivent être mis en œuvre avant la fin de cette année, notamment l’extension des soins dentaires aux adolescents. et les personnes âgées.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca