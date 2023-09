Singh donne le coup d’envoi de l’automne avec un projet de loi visant à s’attaquer aux pouvoirs des entreprises

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, débutera la séance d’automne en déposant un projet de loi visant à autoriser le Bureau de la concurrence du Canada à restreindre les pouvoirs et les pratiques des entreprises telles que les prix abusifs, a appris CTV News.

Lundi, lorsque la Chambre des communes reprendra pour la première fois depuis juin, Singh déposera un projet de loi d’initiative parlementaire appelé « Loi sur la baisse des prix pour les Canadiens » qui, selon une source haut placée au sein de son bureau, sera la priorité du chef du parti.

Le projet de loi vise à apporter des modifications à la Loi sur la concurrence du Canada de trois manières principales, a déclaré la source :

Permettre au Bureau de la concurrence de sévir contre les « prix abusifs » en augmentant les amendes, alignées sur celles en vigueur dans l’UE et en Australie, pour des pratiques telles que la fixation des prix et la surfacturation ;

Fournir à l’agence davantage d’outils pour empêcher les fusions d’entreprises afin de « mieux protéger » les consommateurs ; et

Faciliter la tâche du Bureau de la concurrence pour poursuivre les entreprises qui se livrent à des tactiques anticoncurrentielles en abaissant le seuil de l’obligation de démontrer l’intention de se livrer à un mauvais comportement d’entreprise à la démonstration de l’impact de cette action sur les consommateurs ou le secteur.

La source, s’exprimant sans attribution d’attribution, a déclaré à CTV News que le projet de loi cherche à répondre aux recommandations faites par le Bureau de la concurrence – un organisme indépendant d’application de la loi axé sur la protection et la promotion de la concurrence au Canada – ainsi que par l’Anti-Canadian Anti-Concurrence. -Projet de monopole.

Singh a jeté son dévolu sur les riches entreprises du Canada et les pouvoirs qu’elles exercent tout au long de son mandat, mais dans son discours devant le caucus du NPD la semaine dernière, il s’est spécifiquement engagé à lutter contre les « PDG cupides ».

« Nous savons tous que la cupidité des entreprises est à l’origine de l’inflation, et c’est contre cela que nous devons lutter. Les gens se mettent en colère lorsqu’ils voient à quel point il leur est difficile de s’en sortir, tandis que d’autres vivent mieux que jamais… Quand je parle à des gens qui sont en colère contre le coût de la vie, cela me donne envie de travailler plus dur pour eux et de faire en sorte qu’Ottawa travaille pour eux plutôt que pour les riches et les puissants », a déclaré Singh sous les applaudissements le 6 septembre.

Les projets de loi d’initiative parlementaire (PMB) sont parrainés par un député et progressent à la Chambre de la même manière que les lois gouvernementales, mais selon un calendrier différent.

Au début de chaque législature, les députés tirent au sort des numéros pour déterminer leur position à la loterie PMB. Plus leur nombre est faible, plus tôt ils auront la possibilité de déposer et de faire avancer le projet de loi de leur choix.

Les députés choisissent souvent des questions proches de leurs électeurs, ou d’autres objectifs largement acceptables, dans le but d’améliorer leurs chances de faire adopter le projet de loi. Tous ne verront pas leur tour venir avant les prochaines élections.

Le tour de Singh approche la semaine prochaine et on s’attend à ce que ce projet de loi fasse l’objet de sa première heure de débat fin octobre ou début novembre.

Après avoir passé l’été à le rédiger et avoir entendu les Canadiens qui ressentent les difficultés particulièrement au niveau de leurs factures d’épicerie, son bureau est optimiste que ses objectifs sont suffisamment acceptables pour obtenir les votes nécessaires pour le faire avancer jusqu’au comité de l’industrie et de la technologie de la Chambre. pour une étude plus approfondie.

POILIEVRE PROMET UN LOGEMENT PMB

Le chef conservateur Pierre Poilievre a rendu public jeudi son projet de loi d’initiative parlementaire prioritaire à la rentrée de la Chambre la semaine prochaine : la « Loi pour la construction de logements et non de bureaucratie ». Poilievre a déclaré qu’il le déposerait lundi.

Ce projet de loi, qui devra suivre le même chemin législatif que celui de Singh, propose une poignée de mesures, parmi lesquelles :

Exiger des grandes villes qu’elles augmentent le nombre de logements construits de 15 pour cent chaque année, ce qui augmenterait chaque année, sous peine de perdre le financement fédéral ;

Récompenser les villes qui dépassent leurs objectifs en matière de logement en leur offrant des primes à la construction ;

Supprimer la TPS sur la construction de nouvelles maisons dont les prix de location sont inférieurs à la valeur marchande, grâce aux fonds préaffectés du Fonds libéral d’accélération du logement ; et

Imposer des sanctions aux « cas flagrants de NIMBYisme » et permettre aux Canadiens de déposer des plaintes auprès du gouvernement fédéral.

Un obstacle potentiel auquel Poilievre pourrait être confronté est que les projets de loi d’initiative parlementaire ne peuvent pas contenir de dispositions exigeant que l’argent des contribuables soit dépensé à moins qu’il ne soit accordé ce que l’on appelle une recommandation royale obtenue par le gouvernement.

Compte tenu de la vive compétition politique en cours entre les deux partis sur le dossier du logement, si ce sceau d’approbation des dépenses était nécessaire, il est peu probable qu’il soit accordé et ce projet de loi ne progresserait pas.

Juste avant que Poilievre n’annonce les objectifs de son projet de loi, une source gouvernementale de haut rang a déclaré aux journalistes participant à la retraite du caucus libéral que Trudeau reprendrait et ferait progresser l’engagement de supprimer la TPS, un objectif politique. la fête une fois abandonnéedans le cadre d’une série de mesures d’accessibilité financière à venir annoncées jeudi.

« Si Justin Trudeau envisage sérieusement de supprimer la taxe sur la construction de logements, alors il soutiendra ma loi pleine de bon sens « Construire des maisons et non de la bureaucratie », qui fait exactement cela », a déclaré Poilievre.