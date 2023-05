Singh dit qu’il ne forcera pas d’élection tant que la confiance dans le système électoral ne sera pas rétablie

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, rejette les appels à mettre fin à l’accord de son parti avec les libéraux, affirmant que la confiance doit être rétablie dans le processus électoral avant de prendre des décisions qui pourraient envoyer les Canadiens aux urnes.

« Je remettrais en question l’approche consistant à créer les conditions d’une élection, ou à déclencher une élection, comme n’étant pas sérieuse quant à la protection de notre démocratie », a déclaré Singh mardi.

« Si nous voulons protéger notre démocratie, je pense que l’approche devrait être, mettons en place de nouvelles mesures… J’aimerais voir une série de mesures prises et cela pour moi montrerait un réel sérieux quant à la protection de notre système électoral. «

L’ancien gouverneur général David Johnston, maintenant rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, a publié mardi dernier un rapport qui a sondé l’étendue de l’ingérence étrangère de la Chine lors des deux dernières élections fédérales au Canada.

La semaine dernière, Johnston a recommandé de manière controversée au gouvernement de ne pas aller de l’avant avec une enquête publique, citant la nature sensible des renseignements qu’une enquête devrait examiner.

Singh et le chef conservateur Pierre Poilievre n’étaient pas d’accord avec cette décision et ont continué d’exiger que le premier ministre Justin Trudeau déclenche une enquête publique.

Poilievre et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ont tous deux déclaré que Trudeau et Johnston étaient des amis autoproclamés et que leurs liens de longue date étaient trop étroits pour permettre à Johnston de juger de la réponse du premier ministre à l’ingérence étrangère.

Singh a déclaré mardi que bien qu’il n’ait aucune critique de l’intégrité ou de la relation de Johnston avec le Premier ministre, l’apparence d’un conflit d’intérêts explique pourquoi son rapport n’a pas réussi à résoudre les problèmes d’ingérence extérieure.

Le NPD a présenté une motion non contraignante à la Chambre demandant à Johnston de démissionner et à la création d’une enquête publique, présidée par quelqu’un « avec le soutien unanime de tous les partis reconnus à la Chambre ».

REGARDER : Singh dit qu’il « ne semble pas logique » de déclencher une élection :

Singh dit qu’il « ne semble pas logique » de déclencher une élection au milieu des préoccupations d’ingérence étrangère Confronté à des questions sur le retrait du NPD de son accord de confiance et d’approvisionnement avec les libéraux, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’il « remettrait en question l’approche consistant à créer les conditions d’une élection … car elle ne prend pas au sérieux la protection de notre démocratie ».

Après avoir présenté la motion, la députée néo-démocrate Jenny Kwan a déclaré mardi à la Chambre que Johnston devait se retirer – en raison de ses liens avec Trudeau et parce que des membres de son équipe sont également en conflit d’intérêts.

« Nous sommes dans une situation où M. Johnston ne jouit pas de la confiance de tous les députés de cette Chambre pour diverses raisons, dont la dernière en date est la découverte que son conseiller juridique a fait des dons au Parti libéral qui auraient sûrement dû être signalés , » dit-elle.

Kwan a déclaré que parce que le rapporteur spécial examinant les renseignements sur les tentatives de la Chine d’intervenir dans le système électoral canadien ne peut pas révéler ce que disent ces documents, les Canadiens doivent pouvoir les croire sur parole.

« La personne qui consulte ces documents doit être une personne en qui tout le monde a confiance. Et je suis désolé de dire que M. Johnston ne jouit pas de cette confiance », a déclaré Kwan.

« C’est une réalité. Aucune discussion ne changera cela. »

La semaine dernière, Poilievre a déclaré que Singh devrait abandonner l’accord de son parti pour soutenir le gouvernement libéral lors des votes de confiance.

« Est-ce que Jagmeet Singh va rester dans sa coalition avec Justin Trudeau et l’aider à couvrir ce dernier scandale ? » dit Poilievre. « Est-ce que Singh va aider Trudeau à dissimuler l’ingérence d’une dictature étrangère hostile dans nos élections? »

Mardi, les journalistes ont pressé Singh d’expliquer pourquoi il n’avait pas menacé de retirer le soutien des libéraux à moins qu’ils n’ordonnent une enquête publique.

« S’il ne s’agit que d’un jeu pour déclencher une élection, alors, bien sûr, l’approche de M. Poilievre est de tout détruire, organisez des élections », a déclaré Singh.

« En fait, je ne pense pas que ce soit un jeu. Je pense que c’est sérieux. Je veux m’assurer qu’il y a des étapes en place, qu’il y a des recommandations suivies qui renforcent réellement notre démocratie. Je veux voir les gens croire au vote , je veux que les gens votent avec confiance et je veux redonner confiance aux Canadiens. »

L’ancien chef conservateur Erin O’Toole a déclaré mardi à la Chambre des communes qu’il était pris pour cible par la Chine. (Sean Kilpatrick / Presse Canadienne)

À la Chambre des communes mardi, l’ancienne chef conservatrice Erin O’Toole a déclaré aux députés qu’il avait reçu un briefing des services de sécurité du Canada détaillant quatre différentes façons dont la Chine l’avait ciblé.

O’Toole a déclaré qu’il avait soigneusement réfléchi à la manière dont il allait révéler ces informations à la Chambre pour s’assurer qu’il ne compromettait pas la sécurité nationale ou ne révélait pas ses sources.

Il a déclaré que le Parti communiste chinois s’efforçait de créer et de diffuser de la désinformation à son sujet, de financer des personnes engagées dans des efforts pour le discréditer, de le discréditer publiquement via les médias sociaux chinois et de le cibler avec une campagne de suppression des électeurs.

O’Toole a également pesé sur la motion du NPD, affirmant qu’il appuie les efforts visant à faire pression pour une enquête publique.

« Plutôt que de restaurer la confiance dans nos institutions et notre processus démocratique, le conflit d’intérêts perçu du rapporteur spécial, … le mandat axé sur les résultats qui lui a été confié et le rapport final qui les a suivis [have] méfiance aggravée », a-t-il déclaré.