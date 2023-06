Singh dénonce le refus de Johnston d’abandonner le rôle de rapporteur

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a critiqué le refus du rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère, David Johnston, de tenir compte de l’appel de la Chambre des communes pour qu’il démissionne, le qualifiant de « sourd d’oreille ».

« Avec tout le respect que je dois au service de M. Johnston et à son ancien service public, je pense que sa réponse au vote sur notre motion est sourde », a déclaré Singh dans un communiqué jeudi.

Mercredi, la majorité des députés, tous issus des partis d’opposition, ont adopté une motion appelant Johnston à « se retirer » après avoir recommandé de ne pas organiser d’enquête publique, et à la lumière des « questions sérieuses » soulevées sur son mandat et ses conclusions.

Moins d’une heure après l’adoption de la motion non contraignante, Johnston a publié une déclaration affirmant son intention de poursuivre son travail. Il a dit que bien qu’il respecte « profondément » le droit de la Chambre des communes à « exprimer son opinion sur mon travail à venir », son mandat venait du gouvernement.

Singh, dont le parti a présenté la motion demandant à Johnston de démissionner et au gouvernement d’aller de l’avant avec une enquête publique plutôt que les projets d’audiences publiques de l’ancien gouverneur général, a déclaré jeudi qu’il « se serait attendu à une approche plus réfléchie et au respect de la volonté de la Chambre des communes d’un ancien gouverneur général.

« Je suis très déçu du manque de compréhension de l’importance d’un tel vote l’appelant à se retirer et de la rapidité avec laquelle il a répondu à ce vote », a déclaré Singh. « À l’avenir, je m’attends à ce que ce soit très difficile pour M. Johnston. »

Singh a déclaré que le problème depuis le début de la nomination de Johnston par le premier ministre Justin Trudeau en mars dans le cadre d’une série de mesures visant à apaiser les inquiétudes des Canadiens concernant l’ingérence étrangère est que le processus n’est pas indépendant du gouvernement.

Johnston se référant à ses ordres de marche venant du gouvernement, et non du Parlement, était quelque chose que les conservateurs ont également rapidement compris en rechignant à son refus de s’en aller.

« ‘Mon mandat vient du gouvernement.’ Il veut dire exactement ce qu’il dit : il n’est pas indépendant. Il est uniquement responsable devant le gouvernement même soupçonné d’ignorer sciemment l’ingérence étrangère », a tweeté mercredi le chef adjoint des conservateurs.

Dans sa déclaration post-vote, Johnston a déclaré que lorsqu’il a accepté le poste, il l’a fait « en pleine connaissance du fait que le travail à venir ne serait ni simple ni sans controverse ».