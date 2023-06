Singh demande à Mendicino d’enquêter sur le meurtre d’un chef de temple sikh

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, demande au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, d’enquêter sur le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un membre éminent de la communauté sikh de Surrey, en Colombie-Britannique, alors que des responsables du renseignement canadien l’avaient averti que sa vie était en danger avant jusqu’à sa mort.

Nijjar, président du Guru Nanak Sikh Gurdwara, l’un des plus grands temples sikhs au Canada, a été retrouvé avec de multiples blessures par balle dans un véhicule au Gurdwara dimanche soir.

« A la suite de cet acte de violence éhonté, la communauté sikhe se sent encore plus inquiète et en danger qu’elle ne l’était auparavant », a écrit Singh dans une lettre ouverte mardi au ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino. « En tant que ministre de la Sécurité publique, vous avez la responsabilité de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que chaque Canadien se sente en sécurité. »

Il a déclaré qu’il appelait le département de Mendicino à « faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire la lumière sur ce meurtre » et à enquêter sur les allégations qui ont récemment fait surface dans les médias, « qui surviennent quelques semaines seulement après que le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Le ministre a décrit l’Inde comme l’une des principales sources d’ingérence étrangère ciblant les Canadiens.

L’avocat new-yorkais Gurpatwant Singh Pannun a déclaré mardi dans un communiqué qu’il avait parlé à Nijjar la veille de son assassinat. La Presse canadienne a rapporté que Pannun a déclaré que Nijjar lui avait dit qu’il avait organisé un vote référendaire non officiel au Khalistan pour un État sikh séparé, et qu’il avait reçu des menaces à leur sécurité en relation avec une récompense offerte par le gouvernement indien pour l’arrestation de Nijjar.

Selon Pannun, Nijjar a déclaré que des « gangsters » lui avaient dit qu’ils figuraient tous les deux sur une liste noire. Nijjar a également déclaré que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) l’avait contacté pour l’avertir qu’il était la cible d’un assassinat par des « mercenaires ».

CTVNews.ca a contacté le bureau de Mendicino pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Pannun est l’avocat général du groupe de défense des sikhs pour la justice et a déclaré qu’il pensait que le meurtre de Nijjar avait été ordonné par des responsables indiens.

Le gouvernement indien a allégué que Nijjar était impliqué dans « des activités violentes ou criminelles en Inde ou ailleurs ». L’organisation indienne de lutte contre le terrorisme, la National Investigation Agency (NIA), a annoncé en 2016 une récompense en espèces d’environ 16 000 $CAN pour quiconque pourrait leur fournir des informations susceptibles de conduire à l’arrestation de Nijjar, l’accusant de terrorisme et de complot en vue d’assassiner un prêtre hindou en Inde. La NIA n’a pas répondu à la demande de commentaires de la Presse canadienne.

Nijjar a été attaqué alors qu’il quittait le parking de Guru Nanak Sikh Gurdwara sur la 120e rue à Surrey vers 20h30, selon la police. Des centaines de personnes ont assisté à une veillée pour Nijjar à Surrey lundi.

Le député du Surrey Center, Randeep Sarai, a déclaré mardi sur Twitter qu’il était « attristé et choqué » par la fusillade.

« Bien qu’il s’agisse d’une enquête active de la GRC, j’encourage toute personne qui sait quoi que ce soit à ce sujet à contacter la GRC alors qu’elle prend des mesures pour s’assurer que les responsables soient traduits en justice. »

La police a déclaré être au courant des spéculations entourant les motifs de l’attaque, mais s’appuie sur des preuves pour orienter l’affaire.



Avec des fichiers de la Presse Canadienne