Singh confiant dans l’accord avec les libéraux avant la nouvelle année

À l’approche de la nouvelle année, le chef du NPD, Jagmeet Singh, se dit confiant dans l’état de l’accord de confiance et d’approvisionnement de son parti avec les libéraux, alors que l’accord approche de son premier anniversaire.

L’accord, conclu en mars, verrait le NPD soutenir le gouvernement libéral minoritaire jusqu’en 2025 en échange de progrès sur certaines priorités politiques. Au cours des neuf derniers mois, ils ont fait des progrès sur quelques articles coûteux, notamment un programme de soins dentaires pour les enfants de moins de 12 ans dans les familles à faible revenu, qui a été lancé plus tôt ce mois-ci, et un complément unique de 500 $. à l’Allocation canadienne pour le logement, les demandes s’ouvrant cette semaine.

Les libéraux ont également déposé un projet de loi visant à protéger le système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants et son financement. Le dépôt du projet de loi avant la fin de l’année était une exigence de l’accord d’approvisionnement et de confiance.

Il reste encore à voir des plans pour étendre l’assurance dentaire l’année prochaine aux moins de 18 ans, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, ainsi qu’un programme national d’assurance-médicaments et une poignée d’autres promesses.

“Je pense que cela a été une opportunité pour nous de nous battre pour les gens, d’utiliser notre pouvoir pour faire avancer les choses”, a déclaré Singh à Joyce Napier lors de la période des questions de CTV, dans une interview diffusée dimanche. “Nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire, mais nous sommes fiers d’avoir pu être utiles.”

Singh a déclaré que le NPD a la capacité de retirer son soutien aux libéraux s’il y a des signes de “tout élément de l’accord violé par le gouvernement”, mais qu’il n’a pas l’intention de le faire de si tôt.

Il a plutôt dit qu’il prévoyait de « continuer à se battre » pour faire progresser les initiatives soutenues par le NPD, et il est optimiste que ses priorités pour 2023, à savoir le programme national d’assurance-médicaments, se concrétiseront.

“Nous sommes très confiants que cela sera livré dans le cadre de ce que nous avons forcé le gouvernement à accepter”, a-t-il déclaré.

“Nous les avons forcés à accepter de le faire et cela devrait être déposé d’ici la fin de l’année prochaine”, a-t-il également déclaré. “Nous sommes très confiants que cela se produira.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait une ligne dure qui l’amènerait à abandonner l’accord, Singh a déclaré qu’il attendait de voir comment 2023 se passerait, mais il est par ailleurs convaincu que l’accord a des résultats positifs.

«Globalement, j’ai dit que l’autre type d’aspect majeur que nous envisageons est qu’il peut arriver un moment où le gouvernement échoue complètement à répondre aux besoins des gens et ne montre tout simplement plus d’intérêt à travailler pour faire avancer les choses », a-t-il dit. “Nous prendrons cette décision à ce moment-là si c’est ce dont il s’agit, mais pour l’instant, notre objectif est de nous battre pour les gens, de ne pas abandonner parce que c’est difficile et de ne pas reculer parce que nous n’obtenons pas les résultats. que nous voulons en ce moment.



Avec des fichiers de Rachel Aiello de CTVNews.ca