Singer Rocks Sparkly Blue Crop Top Dress – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Taylor Swift a pris une pause dans les répétitions pour son prochain Visite des époques pour assister aux Grammy Awards 2023 à Los Angeles le 5 février, et elle était magnifique ! Vêtue d’un haut court bleu scintillant et d’une robe assortie, elle a commandé le tapis rouge avec aisance. Elle a également accessoirisé le look avec du vernis à ongles bleu, du fard à paupières bleu et de magnifiques bijoux, a secoué sa lèvre rouge signature et a relevé ses cheveux, alors que sa frange encadrait son beau visage. C’est toujours agréable de voir Taylor lors de remises de prix, mais c’est peut-être l’un de ses plus beaux looks !

Avant le spectacle, Taylor a été nominée pour quatre prix, elle a donc une bonne chance d’ajouter à sa collection déjà massive de trophées, dont 11 Grammys. Mais les nominations ne concernent pas son dernier album, Minuits (il n’est pas éligible avant 2024) – ils sont pour son réenregistrement de Rouge.

Comme nous l’avons dit plus tôt, Taylor se prépare actuellement pour son record Visite des époques, qui devrait débuter en Arizona en mars. Elle a également travaillé dur en studio pour réenregistrer quatre des six albums qu’il lui reste à rééditer en tant que (Version de Taylor). La dernière théorie des fans est qu’elle travaille sur son sixième album studio, Réputationqu’elle est devenue éligible pour réenregistrer en novembre.

