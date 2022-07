Singe qui a attaqué 10 personnes dont un bébé pourchassé par la police | Nouvelles du monde

La police japonaise est à la recherche d’un singe sauvage qui a attaqué 10 personnes, dont un bébé et deux filles de quatre ans, en l’espace de deux semaines.

Les premières attaques ont eu lieu le 8 juillet dans le district d’Ogori de la préfecture de Yamaguchi, dans le sud-ouest du pays.

Le bureau du maire local a distribué des dépliants avertissant les gens d’être à l’affût pendant que la recherche de l’animal se poursuit.

La police serait en état d’alerte maximale et aurait tendu des pièges au singe en avertissant les gens de ne pas laisser leurs fenêtres ouvertes.

Dans l’attaque la plus grave, le primate est entré dans une maison familiale et a gravement griffé un bébé.

La mère de la jeune fille a déclaré aux médias locaux : “J’étais en train de passer l’aspirateur quand j’ai entendu mon enfant pleurer, alors je me suis retournée et j’ai vu que le singe l’avait attrapée par les jambes pendant qu’elle jouait par terre.

“On aurait dit qu’il essayait de la traîner dehors.”

Cela s’est produit avant que le singe n’ouvre la porte moustiquaire d’un appartement au premier étage le week-end dernier et ne gratte la jambe d’une fillette de quatre ans, selon l’agence de presse Kyodo.

Le primate, qui mesurait entre 40 et 50 cm, a ensuite attaqué d’autres personnes à proximité, a ajouté l’agence.

Le singe a également envahi une classe de maternelle locale et a griffé une autre fillette de quatre ans, selon des informations.

Les singes ne sont pas les seuls animaux sauvages qui ont forcé les Japonais à être plus méfiants.

Il y a eu plusieurs observations et attaques d’ours à travers le pays ces dernières années et un plus petit nombre impliquant des sangliers.

La vague d’observations et d’attaques d’ours a été attribuée à une pénurie de glands dans leur habitat naturel – ce qui les oblige à se promener dans des zones peuplées pour trouver de la nourriture.

Le dépeuplement des zones rurales et la dégradation des terres agricoles abandonnées qui formaient autrefois une frontière naturelle entre l’habitat des ours et les zones peuplées auraient également été un facteur.