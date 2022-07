Singe capturé et tué par les autorités au Japon pour avoir “terrorisé et agressé” des habitants | Nouvelles du monde

Un singe a été tué par les autorités japonaises suite à des informations faisant état d’attaques par des groupes d’animaux contre des personnes dans une ville.

Les autorités ont déclaré que 58 personnes avaient été attaquées depuis le 8 juillet à Yamaguchi – y compris les tentatives d’arracher des bébés.

Une unité spéciale a ciblé les animaux avec des fusils tranquillisants, car les responsables ont admis qu’ils ne savaient pas pourquoi les attaques avaient commencé.

Un singe mâle a été attrapé par l’équipe mardi et mis à mort après avoir été jugé comme l’un des responsables des attaques.

Les singes censés terroriser la communauté sont des macaques japonais, également connus sous le nom de singe des neiges.

Ils sont communs dans tout le Japon et sont souvent représentés en train de se baigner paisiblement dans des sources chaudes.

Le responsable de la ville, Masato Saito, a déclaré: “Ils sont si intelligents et ils ont tendance à se faufiler et à attaquer par derrière, en vous attrapant souvent les jambes.

“Je n’ai jamais rien vu de tel de toute ma vie.”

Une femme aurait été agressée par un singe alors qu’elle étendait du linge sur sa véranda.

Les gens ont reçu des conseils des autorités sur ce qu’il faut faire s’ils sont confrontés à un singe.

Ils incluent de ne pas les regarder dans les yeux, de vous faire paraître aussi grand que possible, par exemple en écartant votre manteau, puis de reculer le plus silencieusement possible sans faire de mouvements brusques.

Personne n’a été grièvement blessé – mais tous ont été invités à se faire soigner à l’hôpital. Des ambulances ont été appelées dans certains cas.

Il y a eu auparavant de rares attaques contre des personnes au Japon par un ours, des sangliers ou d’autres animaux sauvages – mais pas généralement par des singes.