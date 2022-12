‘Singara Dida’, 80 ans, du Bengale occidental, sert Samosa pour Rs 2,5 avec un côté de sourires

Une femme de 80 ans du sous-district de Tufanganj, au Bengale occidental, dirigeait un snack, faisant preuve d’un immense courage. Sa boutique propose une gamme de collations, dont le populaire singara (samosa). La boutique de Surbala Mondal, en fait, est connue pour les délicieux samoussas qu’elle vend pour seulement 2,5 roupies la pièce. Les singaras se vendent comme des petits pains, en rupture de stock presque aussitôt qu’ils sont fabriqués. Surbala dirige la boutique depuis environ 35 ans.

« Même à cet âge, je ne me lasse pas de travailler au magasin. Au contraire, j’aime ça », a déclaré Surbala à News18. Le soir, les gens se pressent dans sa boutique pour acheter des samosas et d’autres collations. Elle fabrique la singara de ses propres mains.

Rupak Mandal, un résident local, a déclaré : « Même à cet âge, c’est très agréable de voir la boutique que la Dida (grand-mère) tient. En dehors de cela, la chose la plus intéressante est la singara de Dida. Le prix n’est que de deux roupies et demie mais le goût est merveilleux. Nous venons ici tous les jours et mangeons du singara.”

Surbala a conquis le cœur des habitants grâce à ses efforts. Non seulement la subdivision de Tufanganj, mais tout Cooch Behar connaît maintenant ‘Singara Dida’. Il n’est pas rare que les gens viennent de loin pour manger du singara.

Si vous allez à la boutique de Surbala, elle sera là pour vous accueillir avec un large sourire. Quand les gens lui demandent pourquoi elle s’est lancée dans cette entreprise à son âge, elle sourit simplement et dit : « Si je reste à la maison sans travailler, mon corps va empirer. Je ne vivrai peut-être plus longtemps.”

“Singara Dida” pourrait rappeler “Idli Amma” du Tamil Nadu, à qui l’industriel Anand Mahindra a offert une maison pour la fête des mères. Kamalathal, 80 ans, du village de Vadivelampalayam, a fait sensation sur Internet après avoir découvert qu’elle vendait Idli à seulement 1 re par assiette, principalement pour les travailleurs migrants. L’histoire avait touché le cœur de Mahindra et il s’était engagé à construire une maison pour le vieil entrepreneur. En cette fête des mères, le projet était terminé.

