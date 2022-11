Singapour veut être un hub crypto, mais pas pour la spéculation crypto

La banque DBS est tester Le premier pilote en direct d’argent numérique de Singapour pour les bons gouvernementaux, permettant aux commerçants de programmer et d’auto-exécuter la distribution et l’utilisation.

En savoir plus sur la technologie et la crypto de CNBC Pro

Singapour a l’ambition de devenir une plaque tournante mondiale de la cryptographie, mais a sévi contre l’industrie après que de nombreux investisseurs de détail aient perdu leurs économies au profit du commerce de la cryptographie. La cité-État a maintes fois averti que le trading de crypto-monnaie est “très risqué et ne convient pas au grand public” en raison de sa nature volatile et spéculative. Il même banni la publicité cryptographique dans les espaces publics et sur les réseaux sociaux en janvier 2021 et a proposé de nouvelles mesures pour protéger les investisseurs de détail récemment après l’effondrement de 60 milliards de dollars de Terra’s Luna.

Pourtant, Singapour a ouvertement montré son approbation pour la technologie blockchain et s’est lancé dans divers projets. Il s’agit notamment du projet Ubin, qui a mené à bien son expérience d’utilisation de la blockchain pour la compensation et le règlement des paiements et des titres.

Un autre est Project Guardian, qui a récemment complété son premier pilote industriel impliquant DBS Bank, JPMorgan et SBI Digital Assets Holdings effectuant des transactions sur des devises et des obligations d’État symboliques.

“Le premier projet pilote de Project Guardian a démontré le potentiel de réduction des risques dans l’exécution des transactions”, a déclaré Menon.

« Ces projets s’efforcent d’accroître l’efficacité des chaînes de valeur des produits, de réduire les coûts d’émission et de service efficaces et d’améliorer la transparence et l’accessibilité. Nous pensons que Project Guardian peut aider à ouvrir la voie à la prochaine évolution des marchés financiers à Singapour », a déclaré Menon.