Singapour va introduire des règles différentes pour les personnes vaccinées

Les personnes non vaccinées doivent passer des tests rapides d’antigène pour se joindre à des groupes de cinq pour les repas. Les repas sur place seront sinon limités à des groupes de deux.

Ces points de vente d’aliments et de boissons doivent mettre en place des systèmes pour vérifier le statut vaccinal de leurs clients.

Seules les personnes entièrement vaccinées et les personnes qui se sont remises de Covid-19 pourront dîner en groupes de cinq sans passer de tests Covid lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur le 19 juillet, a déclaré vendredi le ministère de la Santé dans un communiqué de presse.

Singapour considère que les individus sont complètement vaccinés deux semaines après avoir reçu leur deuxième dose de vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Les autorités ont précédemment déclaré que ceux qui reçoivent des vaccins développés par la société chinoise Sinovac Biotech ne bénéficieront pas des mêmes avantages que ceux qui ont été inoculés avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna. Le vaccin de Sinovac n’a pas été inclus dans le programme national de vaccination de Singapour et n’est disponible que dans la cité-État via une voie d’accès spéciale.

Le dernier resserrement des mesures intervient alors que Singapour a annoncé qu’un cluster lié aux soi-disant salons KTV est passé à 120 cas.

Les boîtes de nuit, les bars et les salons de télévision KTV ou karaoké sont interdits de fonctionnement à Singapour depuis l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Ces entreprises sont considérées comme à haut risque car les activités dans les locaux impliquent parfois des rencontres entre les clients et les hôtesses et la consommation de boissons alcoolisées.

Certains, cependant, ont choisi de poursuivre leurs activités en tant que points de vente d’aliments et de boissons. Un certain nombre d’entre eux sont soupçonnés d’avoir enfreint les règles en fournissant des services d’hôtesse.

Le nombre de nouvelles infections dans la communauté au cours de la semaine dernière est de 127, contre 23 la semaine précédente, a déclaré le ministère de la Santé dans une mise à jour le 15 juillet.