Singapour va inspecter le Crédit Suisse et d’autres personnes impliquées dans un scandale majeur

(Bloomberg) — Le régulateur financier de Singapour procédera à une inspection sur place du Credit Suisse Group AG après qu’au moins un de ses clients ait été accusé de blanchiment d’argent dans le cadre d’un scandale qui a secoué la cité-État.

Les plus lus sur Bloomberg

L’unité locale du Crédit Suisse fera partie des banques que l’Autorité monétaire de Singapour envisage d’examiner pour déterminer si elles ont correctement géré la surveillance des clients fortunés, selon des sources proches du dossier. Les responsables du régulateur devraient interroger le personnel et examiner les documents d’ici quelques semaines, ont indiqué les sources, demandant à ne pas être identifiées car l’information n’est pas publique.

L’inspection prévue souligne la gravité du scandale qui a pris au piège au moins 10 banques nationales et internationales de la place financière asiatique. Plus de 2,8 milliards de dollars singapouriens (2 milliards de dollars) d’actifs, allant de l’argent liquide aux bijoux, ont été saisis auprès d’un groupe de blanchisseurs d’argent présumés d’origine chinoise.

La prochaine visite du MAS s’effectuerait en dehors de ses engagements réguliers avec les banques et signale des problèmes potentiels liés à l’exposition importante des prêteurs aux suspects et à la gestion globale de la vérification des clients, ont indiqué les sources. Le Crédit Suisse fait partie des banques qui entretiennent des relations soit avec les accusés, soit avec leurs entreprises. L’un des suspects, Vang Shuiming, détenait 92 millions de dollars singapouriens auprès du prêteur suisse, le plus gros compte connu jusqu’à présent dans cette affaire.

Le Crédit Suisse a refusé de commenter. Un porte-parole du MAS a fait référence à Bloomberg News aux commentaires faits ce mois-ci au Parlement par le ministre d’État Alvin Tan, qui a déclaré que le régulateur menait des examens de surveillance et des inspections des banques ayant « un lien majeur » avec l’affaire. Tan a également déclaré qu’il était préoccupant de constater que les actifs financiers constituaient la grande majorité de ce qui avait été saisi jusqu’à présent.

L’histoire continue

Pour le Credit Suisse, cette révision n’est qu’un des nombreux maux de tête auxquels sa nouvelle société mère, UBS Group AG, devra faire face alors qu’elle se concentre sur l’intégration de milliers d’employés de son ancien rival à travers le monde. Le MAS a mené une inspection similaire sur le Crédit Suisse en 2017 pour son rôle dans la saga 1MDB, la plus grande affaire de corruption de Malaisie, et la banque a par conséquent été condamnée à une amende de 700 000 dollars singapouriens. Il s’agissait de la plus petite pénalité imposée par le régulateur aux banques de Singapour à l’époque.

Avec 1MDB, les actions du MAS à la suite du scandale ont également consisté à interdire les financiers pour violations et à fermer les unités locales de deux banques suisses.

Outre le Crédit Suisse, Vang avait également des comptes bancaires auprès d’autres institutions, notamment la Banque Julius Baer où il détenait 33 millions de dollars singapouriens ainsi qu’avec United Overseas Bank Ltd. et l’unité locale de RHB Bank Bhd., selon les affidavits de la police. Les autres accusations portées contre Vang incluent la falsification d’un document bancaire pour tromper Citibank Singapore Ltd.

Un autre suspect, Wang Dehai, a caché des millions à l’UBS, à l’Industrial & Commercial Bank of China Ltd et à la Bank of China Ltd. à Hong Kong, selon un affidavit de la police consulté par Bloomberg News après une audience au tribunal mercredi. Wang est recherché en Chine pour des activités de jeu en ligne illégales présumées depuis 2017, selon le document, qui fait référence à l’UBS sous le nom d’Union des banques suisses.

Il n’est pas clair quelles autres banques seront soumises à l’inspection du MAS, qui pourrait examiner quels signaux d’alarme ont été émis en interne et quand les déclarations de transactions suspectes ont été déposées, ont ajouté les sources.

Après que l’affaire a éclaté en août, les banques de la cité-État ont encore intensifié les contrôles existants sur leurs clients, en particulier ceux d’origine chinoise possédant plusieurs passeports, a rapporté Bloomberg le mois dernier. Les autorités examinent également comment un ou plusieurs des accusés ont pu être liés à des single family offices avec des incitations et renforceront les règles si nécessaire.

Les enquêtes sur le réseau de blanchiment d’argent remontent à 2021, après que des banques et des entreprises ont déposé des déclarations de transactions suspectes, a déclaré au Parlement la ministre de la Communication Joséphine Teo. Le MAS avait déclaré plus tôt que ces rapports avaient alerté les autorités sur des tentatives d’activités suspectes via le système financier du pays.

–Avec l’aide de Joyce Koh et Low De Wei.

(Mises à jour sur l’implication de l’UBS et de deux grandes banques dans le scandale au neuvième paragraphe. Une version antérieure mise à jour avec des détails sur les actions du MAS après un autre scandale.)

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP