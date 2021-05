Singapour va fermer les écoles alors que les cas de coronavirus augmentent

Singapour fermera la plupart des écoles à partir de mercredi après que la ville-État ait signalé le plus grand nombre d’infections locales au COVID-19 depuis des mois, dont plusieurs n’étaient pas liées, selon les autorités dimanche.

Tous les collèges primaires, secondaires et juniors passeront à l’apprentissage complet à domicile du mercredi jusqu’à la fin du trimestre scolaire le 28 mai.

« Certaines de ces mutations (virulentes) sont beaucoup plus virulentes et semblent attaquer les plus jeunes enfants », a déclaré le ministre de l’Education Chan Chun Sing.

Dimanche, Singapour a confirmé 38 cas de COVID-19 transmis localement, le nombre quotidien le plus élevé depuis la mi-septembre, dont 18 sont actuellement non liés.

Singapour a signalé plus de 61000 cas de virus, dont la majeure partie est liée à des épidémies l’année dernière dans des dortoirs de travailleurs étrangers, et 31 décès. Les nouveaux cas de dimanche étaient le plus grand nombre d’infections locales en dehors des dortoirs en un an.

«La forte augmentation du nombre de cas communautaires aujourd’hui nous oblige à réduire considérablement nos mouvements et nos interactions dans les jours à venir», a ajouté Chan.

Le centre commercial et financier asiatique de 5,7 millions de personnes avait jusqu’à récemment signalé des infections quotidiennes presque nulles ou à un chiffre localement pendant des mois.

Bien que les cas quotidiens de Singapour ne représentent encore qu’une fraction des chiffres signalés parmi ses voisins d’Asie du Sud-Est, les infections ont augmenté ces dernières semaines. À partir de dimanche, le gouvernement a mis en œuvre ses restrictions les plus strictes sur les rassemblements et les activités publiques depuis un verrouillage l’année dernière.

Plus d’un cinquième de la population du pays a terminé le schéma de vaccination à deux doses avec les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna. Les autorités inviteront des personnes de moins de 45 ans à recevoir des clichés à partir de la seconde quinzaine de mai.

La vitesse du programme de vaccination de Singapour est limitée par le rythme des arrivées de vaccins. Les experts étudient l’opportunité d’administrer une dose du vaccin et d’allonger l’intervalle entre les injections, a déclaré le ministre de la Santé Ong Ye Kung.

Le gouvernement travaille également sur des plans pour vacciner les enfants de moins de 16 ans une fois l’approbation réglementaire accordée.