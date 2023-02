Singapour supprime les exigences avant le départ pour les voyageurs et assouplit encore les règles relatives aux masques

L’assouplissement supplémentaire des exigences de voyage et de masque avant le départ sont des “étapes importantes” qui marquent Covid-19 comme une endémique et une “nouvelle norme” pour Singapour.

“Notre situation Covid est restée stable au cours des derniers mois, malgré l’augmentation des voyages au cours de l’année et des vacances et le passage de la Chine à zéro Covid”, a déclaré le vice-Premier ministre singapourien Lawrence Wong, qui est également coprésident du groupe de travail Covid.

D’autres mesures Covid ont été assouplies à la fin du mois d’août, les autorités supprimant les exigences relatives aux masques d’intérieur et permettant aux voyageurs non entièrement vaccinés de sauter la quarantaine à leur arrivée.

Après avoir verrouillé de grandes parties de la cité-État et renforcé les restrictions de voyage et de restauration au début de la pandémie en 2020, Singapour a commencé lever la plupart de ses restrictions Covid en avril.

En plus de supprimer la nécessité de présenter la preuve d’un test pré-départ négatif, les visiteurs de courte durée ne seront pas non plus tenus de souscrire une assurance voyage Covid.

Cependant, le port du masque est toujours obligatoire dans des endroits comme les services hospitaliers, les cliniques et les maisons de soins infirmiers, où il y a “interaction avec les patients” et “zones intérieures en contact avec les patients”, a déclaré le ministère de la Santé.

Le port de masque dans les transports publics et les établissements de santé intérieurs ne sera plus obligatoire, mais Wong a encouragé le public à continuer de porter des masques s’il présentait des symptômes.

Singapour réduira encore sa réponse aux épidémies, la ramenant aux niveaux d’avant la pandémie.

En tant que tel, le groupe de travail multiministériel de Singapour – formé en janvier 2020 en réponse à Covid-19 – se retirera également.

Le cadre, connu localement sous le nom de Condition du système de réponse aux épidémies de maladies (DORSCON), sera ajusté du vert au jaune. Cela indique que la maladie est bénigne et qu’il y a peu de perturbations dans la vie quotidienne.

Le système de code couleur commence du vert au niveau le plus bas, au jaune, à l’orange et au rouge – le niveau de risque le plus élevé. Au plus fort de la pandémie, Singapour a relevé le niveau à l’orange.

Singapour a signalé mercredi 377 cas de Covid-19, les infections continuant de baisser par rapport à un record de 26 032 cas il y a près d’un an le 22 février.

La plupart des personnes infectées à Singapour ont présenté des symptômes légers ou inexistants.

Selon le ministère de la Santé, environ 92 % de la population a terminé la primo-vaccination en janvier, tandis que 83 % ont “protection minimale” – qui fait référence à la série primaire et au premier rappel.

Au 7 février, seuls 48% avaient reçu une vaccination à jour, ce qui signifie recevoir une deuxième dose de rappel entre cinq mois et un an après la première.