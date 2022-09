Singapour s’habille pour faire la fête comme si c’était 2019 pour le retour de la F1

Avec des billets qui se vendent rapidement et des suites de fête coûtant jusqu’à 70 000 dollars la nuit, Singapour met le pied à l’étrier lorsqu’elle accueille ce week-end la première course de Formule 1 en Asie depuis la pandémie.

Des dizaines de milliers de fans devraient converger pour le Grand Prix de Singapour de vendredi à dimanche alors que la course nocturne reprend après une absence de deux ans à cause de Covid.

Ajoutant à l’atmosphère de fête, Max Verstappen de Red Bull pourrait conserver son titre mondial sur le circuit urbain éclairé autour du quartier de Marina Bay.

Mais l’une des courses les plus glamour du calendrier F1 a toujours été bien plus que la course.

En dehors de la piste, la cité-État se laissera aller avec des concerts de Westlife, Black Eyed Peas et Suede, ainsi que du rappeur américain Fatman Scoop et du DJ néerlandais Oliver Heldens.

Des soirées plus haut de gamme proposent du caviar et du champagne au menu, et les convives peuvent se plonger dans un “Roaring Dinner Feast” et un “Fuel Up Brunch” sur le thème de la F1.

Environ 25 réunions et événements d’entreprise, dont la Forbes Global CEO Conference, sont également programmés, permettant aux dirigeants de combiner travail et loisirs.

“Cela signale au monde que Singapour est de retour dans les affaires et que notre capacité à organiser des événements de classe mondiale et de haute qualité reste intacte”, a déclaré à l’AFP Ong Ling Lee, directeur exécutif du Singapore Tourism Board (STB).

Les autorités n’ont pas publié de chiffres, mais les ventes de billets pour le plus grand événement de Singapour depuis la pandémie ont déjà dépassé 2019, lorsque 268 000 spectateurs ont regardé, a déclaré Ong.

Les billets de course coûtent de 98 Sg$ (70 $) à près de 10 000 Sg$.

– ‘Soirée Coming-out-of-Covid’ –

Singapour a supprimé toutes les restrictions de Covid, à l’exception du port de masque à l’intérieur des bus et des métros, après avoir vacciné la majeure partie de sa population de près de six millions et décidé de vivre avec le virus.

“D’un point de vue mondial, c’est la lumière la plus brillante qui brille sur Singapour depuis la pandémie”, a déclaré à l’AFP Song Seng Wun, économiste chez CIMB Private Banking.

“C’est la grande fête du coming-out-of-Covid de Singapour.”

Covid a détruit l’économie de Singapour avec sa récession la plus profonde jamais enregistrée en 2020 et en 2021, les arrivées de visiteurs ont plongé à 330 000, contre 19,12 millions en 2019.

Mais il est passé à l’endémicité plus tôt cette année et la semaine dernière a dépassé Hong Kong en tant que premier centre financier d’Asie dans un classement mondial.

Voir Singapour s’ouvrir avec force a “mis la pression” sur d’autres économies asiatiques telles que le Japon, Taïwan et Hong Kong pour qu’elles assouplissent également les restrictions de voyage, a déclaré Song.

“La Formule 1 braque également les projecteurs sur l’Asie en termes de retour sérieux aux affaires.”

Les réservations d’hôtels ont été rapides, même avec des tarifs de chambres estimés jusqu’à 50% plus élevés qu’ils ne l’étaient avant Covid.

Les prix ont bondi au-delà de 2 000 dollars singapouriens la nuit, en particulier pour ceux qui se trouvent autour du circuit.

“Il y a beaucoup de demandes refoulées pour les passionnés de course qui ont hâte de revenir à Singapour”, a déclaré Marcus Hanna, directeur général du Fairmont Singapore et du Swissotel The Stamford.

– Suite de fête de 70 000 $ –

Pour beaucoup, la socialisation est aussi importante que la course.

Le spécialiste de l’après-soirée F1, Amber Lounge, propose une “Suite Noire” pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes à l’hôtel cinq étoiles Fullerton Bay, au prix de 100 000 dollars singapouriens la nuit. Les plats inspirés de la F1 de l’hôtel comprennent un « Pit Stop Cake ».

Le casino et complexe hôtelier voisin de Marina Bay Sands propose un “Mandala Weekender”, où les clients peuvent profiter d’une variété de divertissements musicaux et de fêtes.

Le duo hip-hop américain Rae Sremmurd, l’artiste nominé aux Grammy Awards Kelis et les musiciens britanniques populaires de batterie et de basse Rudimental sont parmi ceux qui sont présentés.

L’office du tourisme a déclaré que la F1 avait généré plus de 1,5 milliard de dollars singapouriens de recettes touristiques depuis ses débuts à Singapour en 2008.

“Pour moi, il ne s’agit pas seulement de la course, je veux faire le tour pour voir qui vient à la fête, pour voir si le buzz est revenu”, a déclaré Song, l’économiste.

“Je pense que c’est de retour avec une vengeance.”

