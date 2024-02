Singapour se classe au 5e rang des pays les moins corrompus selon l’indice 2023, mené par le Danemark

Singapour a maintenu sa position de cinquième pays le moins corrompu au monde, selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International.

Singapour reste le seul pays asiatique à figurer dans le top 10 depuis la première publication de l’indice en 1995. Il était troisième en 2018 et 2020, quatrième en 2019 et 2021 et est tombé au cinquième en 2022 et 2023.

L’indice classe et mesure les pays en fonction de leur niveau perçu de corruption dans le secteur public. Les pays sont notés sur une échelle de 0 (très corrompu) à 100 (très propre).

Les informations sont fournies par le biais d’opinions d’experts et d’enquêtes auprès d’hommes d’affaires, a indiqué mardi le Bureau d’enquête sur les pratiques de corruption (CPIB) dans un communiqué de presse. Il a indiqué que ces données provenaient de 13 sources externes.