Singapour saisit une corne de rhinocéros sud-africain d’une valeur de 15 millions de rands auprès d’un passeur

Les autorités de Singapour ont procédé à leur plus importante saisie de corne de rhinocéros avec un butin de 830 000 dollars (près de 15 millions de rands) confisqué à un passeur en provenance d’Afrique du Sud, ont annoncé mercredi des responsables.

Le Conseil des parcs nationaux de la ville-État a déclaré que 20 morceaux de corne pesant au total 34 kilogrammes avaient été découverts mardi dans deux sacs à l’aéroport de Singapour Changi.

La contrebande a été détectée par des chiens renifleurs et appartenait à un passager voyageant vers le Laos, a indiqué le conseil, ajoutant que le suspect avait été arrêté.

“Il s’agit de la plus importante saisie de cornes de rhinocéros à Singapour à ce jour”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les rhinocéros sont protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et le commerce international de leurs cornes est interdit.

Le conseil a déclaré que des tests génétiques sont effectués sur les cornes saisies pour identifier l’espèce, après quoi elles seront détruites pour les empêcher de réintégrer le marché.

Les cornes de rhinocéros sont considérées comme des symboles de statut social et auraient des propriétés médicinales dans certaines régions d’Asie. Ils sont également sculptés dans des bijoux et des articles ménagers, notamment des peignes, des boutons et des boucles de ceinture.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), basée en Suisse, a déclaré en août que le braconnage et le commerce illégal de cornes avaient diminué ces dernières années mais restaient de graves menaces pour les rhinocéros.

Plus de 2 700 rhinocéros ont été braconnés en Afrique entre 2018 et 2021, dont 90 % ont été tués en Afrique du Sud, principalement dans le parc national Kruger.

L’Afrique du Sud abrite près de 80% des rhinocéros du monde.