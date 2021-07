Singapour resserre à nouveau les restrictions alors que les cas de Covid augmentent

Entre le 12 et le 18 juillet, il y a eu en moyenne 46 cas communautaires détectés par jour – le nombre le plus élevé de cas détectés depuis avril 2020, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

Les cas de Covid-19 à Singapour ont augmenté ces dernières semaines. De multiples grappes ont émergé autour des salons de karaoké ainsi que des marchés humides et des centres de restauration de colporteurs, suscitant les inquiétudes des autorités. Les données du ministère de la Santé ont montré la semaine dernière, il y a eu 480 cas dans la communauté, un bond significatif par rapport aux 19 signalés au cours des sept jours précédents.

Les mesures comprennent la réintroduction d’une interdiction de dîner sur place et la limitation du nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler de 5 à 2.

Les restrictions qui seront réimposées comprennent :

Le nombre de personnes autorisées à se rassembler serait réduit de 5 personnes à un maximum de 2 personnes.

Les ménages ne pourront recevoir que 2 visiteurs distincts par jour, sans compter les grands-parents s’occupant de leurs petits-enfants.

Les repas au restaurant seront interdits, mais les restaurants, les aires de restauration et les centres de colporteurs seront autorisés à proposer des plats à emporter.

Les activités physiques et sportives intenses en salle, qui nécessitent généralement le retrait des masques, cesseront.

Les événements à grande échelle, y compris les spectacles en direct et les réceptions de mariage, seront réduits et les tests avant l’événement resteront une mesure essentielle.

Le travail à domicile reste l’option par défaut pour la plupart des entreprises.

Les mesures de mardi ont suivi, la cité-État ayant signalé 172 nouveaux cas lundi, dont 163 infections transmises localement. Il s’agit du plus grand nombre de cas signalés quotidiennement depuis août dernier.

La majorité de ces cas étaient liés à deux grands groupes – le port de pêche de Jurong, où les poissonniers ramassent leur stock pour le vendre sur les marchés et les centres alimentaires, et les salons KTV, ou bars karaoké – qui impliquent des clients en train de socialiser avec des hôtesses.

Le port de pêche de Jurong est fermé jusqu’à la fin du mois pour tenter de briser la chaîne de transmission, tandis que les travailleurs y ont été placés en quarantaine.

Singapour a interdit l’exploitation des boîtes de nuit, des bars et des salons KTV depuis l’année dernière, car les activités sur place sont considérées comme à haut risque. Cependant, certains de ces établissements ont continué à fonctionner comme points de vente d’aliments et de boissons. Un certain nombre d’entre eux sont soupçonnés d’avoir enfreint les règles de Covid-19 en fournissant des services d’hôtesse.