Singapour rejette les affirmations du chef de Delhi sur la nouvelle variante de Covid-19

Les gens marchent pendant leur pause déjeuner dans le quartier des affaires financières Raffles Place à Singapour le 5 mai 2021. Roslan Rahman | AFP | Getty Images

SINGAPOUR – Singapour a ordonné à Facebook, Twitter et à un éditeur local de corriger ce qu’il dit être une fausse déclaration en circulation qui implique une nouvelle variante de coronavirus originaire de la cité-État et risque de se propager en Inde. En vertu d’une loi visant à empêcher la propagation de mensonges en ligne – officiellement nommée POFMA, ou Loi sur la protection contre les mensonges et la manipulation en ligne – le ministre de la Santé de Singapour, Ong Ye Kung, a ordonné aux deux géants des médias sociaux et aux magazines SPH d’émettre un avis de correction à leurs utilisateurs à Singapour. . SPH Magazines possède un forum populaire appelé HardwareZone. « Il n’y a pas de nouvelle variante » singapourienne « de Covid-19. Il n’y a pas non plus de preuve d’une variante de Covid-19 qui soit » extrêmement dangereuse pour les enfants « », a déclaré le ministère de la Santé de Singapour. « La souche qui prévaut dans de nombreux cas de Covid-19 détectés à Singapour ces dernières semaines est la variante B.1.617.2, qui est originaire d’Inde », a-t-il ajouté. « L’existence et la propagation de la variante B.1.617.2 en Inde sont antérieures à la détection de la variante à Singapour, et cela a été publiquement connu et rapporté par diverses sources médiatiques dès le 5 mai 2021. » La variante Covid B.1.617 a été détectée pour la première fois en Inde l’année dernière. L’Organisation mondiale de la santé a récemment qualifié le B.1.617 de «variante préoccupante», ce qui indique qu’il est devenu une menace pour la santé mondiale.

Que s’est-il passé?

Le déménagement de Singapour est intervenu après que les commentaires non fondés d’un homme politique indien cette semaine aient déclenché un incident diplomatique entre les deux pays. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a tweeté mardi qu’une nouvelle variante de coronavirus à Singapour serait extrêmement dangereuse pour les enfants et pourrait entraîner une troisième vague en Inde. Il n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations.

Quelle a été la réaction?

Kejriwal a été publiquement réprimandé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. « Les politiciens devraient s’en tenir aux faits! Il n’y a pas de » variante de Singapour « », a déclaré Vivian Balakrishnan, ministre des Affaires étrangères de Singapour, dans un tweet en réponse à l’affirmation de Kejriwal. Le ministère des Affaires étrangères de Singapour a déclaré mercredi qu’il regrettait les « affirmations non fondées » de Kejriwal. « Le ministère des Affaires étrangères est déçu qu’une personnalité politique de premier plan n’ait pas réussi à établir les faits avant de faire de telles déclarations. Le ministère des Affaires étrangères a rencontré ce matin le haut-commissaire indien P Kumaran pour lui faire part de ses préoccupations » le ministère des Affaires étrangères a dit. Le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré que les deux pays étaient des « partenaires solides » dans la lutte contre la pandémie. « Cependant, les commentaires irresponsables de ceux qui devraient être mieux informés peuvent nuire à des partenariats de longue date. Alors, permettez-moi de clarifier – Delhi CM ne parle pas au nom de l’Inde, » il a dit sur Twitter. Jaishankar était auparavant haut-commissaire de l’Inde à Singapour. Le ministre indien de l’aviation civile, Hardeep Singh Puri a répondu aux commentaires de Kejriwal sur Twitter, et a souligné que les vols internationaux vers l’Inde étaient suspendus depuis mars 2020. Il a également souligné que l’Inde et Singapour n’avaient pas de bulle aérienne et que New Delhi n’organisait que des vols de rapatriement depuis la cité-état pour ramener les Indiens bloqués. « Pourtant, nous avons nos yeux sur la situation. Toutes les précautions sont prises », a déclaré Puri, selon une traduction CNBC de ses propos en hindi.

Covid en Inde et à Singapour

Singapour a récemment connu un pic de cas transmis localement, ce qui a incité le gouvernement à intensifier à nouveau les restrictions sociales. Alors qu’un certain nombre d’enfants de la cité-état ont été récemment infectés par Covid-19, le ministre de l’Éducation Chan Chun Sing a déclaré dimanche qu’aucun d’entre eux n’était gravement malade mais que la situation était toujours préoccupante, selon le Straits Times. Pourtant, Singapour a annoncé mardi qu’elle autoriserait les enfants âgés de 12 à 15 ans à être vaccinés. Singapour a signalé jusqu’à présent plus de 61 600 cas et 31 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.