Singapour ralentit le rythme de réouverture alors que les cas locaux se stabilisent

SINGAPOUR – Le gouvernement de Singapour a déclaré vendredi qu’il assouplirait davantage les restrictions liées à Covid la semaine prochaine, mais à un rythme plus lent que celui annoncé précédemment, car les infections locales n’ont pas diminué de manière significative.

Le gouvernement a commencé à assouplir certaines mesures cette semaine, notamment en augmentant les limites des rassemblements sociaux et des participants aux événements.

Il a déclaré qu’à partir de lundi, les « activités à plus haut risque » telles que les repas sur place et les sports et exercices sans masque en salle seront autorisées à reprendre en groupes de deux personnes – au lieu de cinq personnes comme annoncé précédemment.

À moins d’un autre événement super-propagateur ou d’un grand groupe d’infections, le gouvernement autorisera ces activités pour des groupes de cinq personnes maximum à partir de la mi-juillet.

Singapour doit faire preuve de prudence dans la reprise des activités considérées comme présentant des risques plus élevés en raison de la variante delta plus transmissible détectée pour la première fois en Inde, a déclaré le ministre de la Santé Ong Ye Kung aux journalistes lors d’un briefing.

Ong a déclaré qu’avec une réouverture progressive, « nous gagnons du temps pour faire vacciner plus de personnes, il est donc impératif maintenant de renforcer les vaccinations ».