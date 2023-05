Singapour pend un citoyen pour trafic de 3,3 livres de cannabis

Mercredi, Singapour a pendu un autre citoyen pour trafic de cannabis, le deuxième en trois semaines, alors qu’il s’accrochait fermement à la peine de mort malgré les appels croissants à la cité-État pour qu’elle mette fin aux exécutions liées à la drogue.

L’homme de 37 ans a été exécuté après que sa dernière tentative de rouvrir son dossier ait été rejetée par le tribunal mardi sans audience, a déclaré l’activiste Kokila Annamalai du Transformative Justice Collective, qui milite pour l’abolition de la peine de mort à Singapour.

L’homme, qui n’a pas été nommé car sa famille a demandé la confidentialité, avait été emprisonné pendant sept ans et condamné en 2019 pour trafic d’environ 3,3 livres de cannabis, a-t-elle déclaré. Sa tentative de rouvrir son dossier était basée sur des preuves ADN et des empreintes digitales qui le liaient à une quantité beaucoup plus petite, qu’il a admis posséder, mais le tribunal l’a rejetée, a-t-elle ajouté. En vertu des lois de Singapour, le trafic de plus de 500 grammes 1,1 livre de cannabis peut entraîner la peine de mort.

« Si nous ne nous réunissons pas pour l’arrêter, nous craignons que cette tuerie ne se poursuive dans les semaines et les mois à venir », a-t-elle déclaré. Quelque 600 prisonniers se trouvent dans le couloir de la mort dans la cité-État, principalement pour des délits liés à la drogue, a-t-elle ajouté.

Singapour a exécuté 11 personnes l’année dernière pour des délits liés à la drogue après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19. La pendaison d’un Malaisien soupçonné d’être handicapé mental a déclenché un tollé international et a mis en examen la peine capitale du pays pour avoir bafoué les normes des droits de l’homme.

Il y a trois semaines, le Singapourien Tangaraju Suppiah, 46 ans, a été pendu lors de la première exécution cette année pour trafic de 2,2 livres de cannabis, bien qu’il n’ait pas été pris avec de la drogue. Les procureurs ont déclaré que les numéros de téléphone l’avaient retrouvé comme la personne responsable de la coordination de la livraison des médicaments, ce qu’il a nié.

Des groupes de défense des droits de l’homme, le magnat britannique Richard Branson et les Nations Unies ont exhorté Singapour à suspendre les exécutions pour des infractions liées à la drogue, car de plus en plus de preuves montrent que la peine de mort est inefficace comme moyen de dissuasion. Mais les autorités de Singapour insistent pour que tous les prisonniers bénéficient d’une procédure régulière et que la peine capitale reste « une partie de la stratégie globale de prévention des dommages de Singapour qui cible à la fois la demande et l’offre de drogue ».

Outre Singapour, Amnesty International a déclaré que l’Indonésie avait procédé l’année dernière à 112 exécutions liées à la drogue par un peloton d’exécution après une interruption depuis 2016. En revanche, la Thaïlande voisine a légalisé le cannabis tandis que la Malaisie a mis fin à la peine de mort obligatoire pour les crimes graves.