Singapour ne cherche pas encore à réglementer l’IA, déclare la cité-État

Alors que les gouvernements délibèrent sur la question de savoir si l’intelligence artificielle présente des risques ou des dangers et si elle doit être réglementée, Singapour adopte une approche plus attentiste.

« Nous n’envisageons pas actuellement de réglementer l’IA », a déclaré à CNBC Lee Wan Sie, directeur de l’IA et des données fiables à l’Infocomm Media Development Authority de Singapour. L’IMDA promeut et réglemente les secteurs de la communication et des médias de Singapour.

Le gouvernement de Singapour s’efforce de promouvoir l’utilisation responsable de l’IA.

Il appelle les entreprises à collaborer à la la première boîte à outils de test d’IA au monde – appelé AI Verify – qui permet aux utilisateurs d’effectuer des tests techniques sur leurs modèles d’IA et d’enregistrer des vérifications de processus.