Singapour lance une enquête sur la corruption impliquant le ministre des Transports

SINGAPOUR – Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a demandé au ministre des Transports du pays de partir en congé après avoir été impliqué dans une enquête de l’agence anti-corruption.

S. Iswaran fait partie de plusieurs personnes anonymes qui assistent actuellement le Bureau d’enquête sur les pratiques de corruption de Singapour dans les enquêtes et il sera en congé jusqu’à ce que les enquêtes soient terminées, a déclaré Lee dans une déclaration Mercredi.

« J’ai demandé au ministre Iswaran de prendre un congé jusqu’à ce que ces enquêtes soient terminées », a déclaré Lee, sans donner de détails sur l’affaire.

Le ministre d’État principal Chee Hong Tat sera ministre par intérim des transports, a ajouté Lee.

L’annonce intervient des semaines après un examen par l’État des allégations portées contre deux autres ministres du cabinet concernant leur location de bungalows coloniaux appartenant au gouvernement.

Un examen mené par un haut responsable du cabinet de Lee n’a trouvé aucun fondement dans les allégations de corruption et d’abus de pouvoir contre le ministre de la Justice et des Affaires intérieures K. Shanmugam et le ministre des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan. Aucun des deux ministres n’a été invité à partir en congé.

Singapour verse à ses ministres les salaires les plus élevés au monde.

La cité-État d’Asie du Sud-Est est fière de sa réputation de propreté et est actuellement cinquième au dernier classement de Transparency International Indice de perception de la corruption.