Singapour lance la première semaine olympique de l’esport au monde

Il a précédemment fait appel à Singapour pour accueillir le premier Jeux olympiques de la jeunesse d’été en 2010 qui est depuis devenu un « événement sportif d’élite de premier plan », a déclaré Tan, qui est également ministre d’État au Commerce et à l’Industrie.

Ce n’est pas la première fois que le Comité international olympique s’associe à Singapour pour « tester et lancer de nouveaux … événements », a déclaré Alvin Tan, ministre d’État singapourien à la culture, à la communauté et à la jeunesse.

SINGAPOUR – Singapour accueille la première semaine olympique des sports électroniques où plus de 100 athlètes du monde entier s’affrontent dans 10 sports virtuels.

Il y aura également des sports virtuels comme le baseball, les échecs, le sport automobile, la voile, le tir, le tennis et la danse.

Certaines compétitions incluent un jeu de tir à l’arc mobile basé sur le tic-tac-toe, un Taekwondo match via un avatar de suivi de mouvement sur un écran, et cyclisme virtuel où les joueurs courent à travers la campagne écossaise en utilisant la plate-forme interactive Zwift.

L’événement a débuté jeudi par une cérémonie d’ouverture dans un centre de congrès du Suntec City Mall, où les athlètes s’affronteront sur deux scènes de compétition et les participants pourront essayer plusieurs zones de jeux vidéo. La présidente de Singapour, Halimah Yacob, est apparue par hologramme pour prononcer le discours d’ouverture, le Straits Times rapporté .

Il s’agit de la première édition en direct et en personne de la série sportive virtuelle créée par le Comité international olympique, a indiqué l’organisation. Il s’appuie sur le succès de la Série virtuelle olympique organisée avant les Jeux d’été de Tokyo en 2021, qui attiré 250 000 participants a ajouté le CIO.

Le marché mondial de l’esport était évalué à plus de 1,38 milliard de dollars en 2022 et a atteint une audience de 532 millions, selon Statistique .

L’Asie du Sud-Est fait partie des marchés d’esports à la croissance la plus rapide au monde et les joueurs représentent 82% de la population urbaine en ligne de la région, selon une société de recherche sur les jeux Nouveau zoo trouvé.

En 2022, la cité-État a accueilli la finale de The International, l’un des plus grands tournois d’esports au monde. La première ligue professionnelle indépendante Mobile Legends: Bang Bang a eu lieu en 2021.

L’industrie locale du jeu est « petite mais a un grand potentiel de croissance », a déclaré le Administration du commerce internationalsoulignant que le secteur employait près de 2 000 personnes en 2021.

En octobre, plus de 3 000 professionnels de l’industrie du jeu vidéo se réuniront à Singapour pour Gamescom Asieparmi les plus grandes expositions sur la technologie et les jeux vidéo.

Le gouvernement continuera à chercher des moyens de soutenir la croissance dans «l’espace dynamique» du secteur des jeux, a déclaré son ministère de la Communication et de l’Information dans une réponse parlementaire.

Singapour est optimiste à propos des sports virtuels et la Semaine olympique de l’esport est l’occasion « d’expérimenter de nouvelles idées », a déclaré Tan à « Squawk Box Asia » de CNBC vendredi.

La cité-État « fait des petits pas vers cela, tout comme nous l’avons fait avec la F1 », a-t-il déclaré, citant la première course nocturne de l’histoire de la Formule 1 organisée par Singapour en 2008.

Cependant, certains membres de la communauté des joueurs ne sont pas satisfaits de la programmation de la semaine olympique des sports électroniques, rapporté les médias locaux.

Les critiques disent qu’il comprend de nombreuses simulations de sports physiques mais pas de jeux vidéo populaires comme Dota ou Valorant.

Alors que le jeu vidéo Fortnite est présenté dans le compétition de tir sportif, les joueurs s’affrontent pour atteindre des cibles dans un environnement spécialement conçu qui n’a pas l’aspect bataille royale du jeu original, ont-ils déclaré. Cela fait référence au mode de jeu où les joueurs s’affrontent simultanément pour devenir le dernier debout.