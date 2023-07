Singapour, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne se classent en tête

« La tendance générale au cours de l’histoire du classement des 18 ans a été vers une plus grande liberté de voyager », Henley and Partners dit dans un communiqué de presse .

À l’inverse, parmi les 10 premiers pays, les États-Unis ont enregistré la plus faible augmentation de leur indice au cours de la dernière décennie, a noté le cabinet de conseil en migration d’investissement. Les États-Unis se classent désormais au huitième rang dans l’indice des passeports.

« L’histoire est simple – en restant plus ou moins immobiles, les États-Unis ont pris du retard », a déclaré un chercheur en technologie urbaine au Jacobs Institute de Cornell Tech, Greg Lindsay. Il a souligné que le pays a été « régulièrement dépassé » par la Corée du Sud, le Japon et Singapour.

« La chute incessante de l’Amérique dans le classement – et l’improbabilité de récupérer la position la plus élevée de si tôt – est un avertissement pour son voisin le Canada et le reste de l’Anglosphère également », a déclaré Lindsay dans un communiqué séparé publié en même temps que l’indice.

La diapositive contribuera à un » déclin du soft power américain » si les entreprises sont confrontées à des difficultés pour inviter des partenaires à des réunions et si les touristes doivent faire face à des retards de candidature, a déclaré l’associé principal non résident du Center for Strategic and International Studies. Annie Pforzheimer.

Plus qu’un simple document de voyage, Henley and Partners a déclaré qu’un passeport solide offre des libertés financières importantes en matière d’investissements internationaux et d’opportunités commerciales.

« La connectivité et l’accès mondiaux sont devenus des caractéristiques indispensables de la création et de la préservation de la richesse, et sa valeur ne fera que croître à mesure que la volatilité géopolitique et l’instabilité régionale augmenteront », indique le rapport.