Singapour importe 90 % de sa nourriture — comment fait-il face à l’inflation ?

Une ferme sur le toit à Singapour le 27 mai 2020. La petite nation insulaire manque de ressources naturelles et importe plus de 90 % de sa nourriture de plus de 170 pays et régions. Lauryn Ishak| Bloomberg | Getty Images

Singapour est connue pour sa variété de plats de rue et de cuisines locales, mais beaucoup ne savent peut-être pas qu’elle est confrontée à un défi persistant : la sécurité alimentaire. La question de plus en plus pressante a été mise sous les projecteurs nationaux après les récentes interdictions d’exportation de produits alimentaires – en particulier, l’interdiction d’exportation de poulet par la Malaisie voisine, dont Singapour importe 34% de ses poulets. En tant que petite nation insulaire, Singapour manque de ressources naturelles — elle importe plus de 90 % de sa nourriture de plus de 170 pays et régions. Le pays étant vulnérable à de nombreux vents contraires externes, le gouvernement a lancé une initiative « 30 par 30 » pour produire 30% de ses besoins nutritionnels d’ici 2030. Mais le pays ressent déjà les effets de la hausse de l’inflation alimentaire. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 4,1 % en avril par rapport à l’année précédente, contre 3,3 % en mars, ont annoncé l’Autorité monétaire de Singapour et le ministère du Commerce et de l’Industrie.

Situation mondiale

Les propriétaires de stands Hawker, en particulier, commencent à ressentir le pincement car ils sont sous pression pour maintenir les prix bas pour les masses. Remus Seow, propriétaire de Fukudon, un marchand ambulant vendant des bols de riz japonais, en est un exemple. Au cours des six derniers mois, les prix des produits qu’il achète, tels que l’huile de cuisson, les œufs et la viande, ont augmenté de 30 à 45 %, a-t-il déclaré. Seow a récemment augmenté les prix pour la première fois depuis qu’il a ouvert son stand il y a deux ans. Si les prix continuent d’augmenter, 20 à 35 % des clients pourraient ne plus fréquenter son étal, a-t-il déclaré.

L’Autorité monétaire de Singapour a déclaré que les prix alimentaires mondiaux élevés devraient continuer à contribuer à l’inflation alimentaire locale au-delà de 2022. Les prix mondiaux des denrées alimentaires avaient déjà commencé à augmenter pendant la pandémie, mais la guerre en Ukraine a aggravé ces pressions inflationnistes. Les pénuries alimentaires se poursuivront à court terme, et peut-être même au cours des deux prochaines années, a déclaré Dil Rahut, chercheur principal à l’Institut de la Banque asiatique de développement. D’autres pays ne peuvent pas intervenir rapidement pour combler le vide laissé par l’Ukraine et la Russie car il faut au moins un an pour cultiver des produits frais, a déclaré Rahut.

De même, Paul Teng, chercheur principal adjoint à la S. Rajaratnam School of International Studies, a averti que même si la guerre se terminait, les prix des denrées alimentaires ne reviendraient pas immédiatement aux prix d’avant-guerre. En effet, des facteurs tels que l’augmentation du coût du carburant, les pénuries de main-d’œuvre et une chaîne d’approvisionnement perturbée aggravent la pénurie actuelle de nourriture, maintenant les prix élevés, a déclaré Teng. La Banque mondiale a rapporté que les prix alimentaires devraient augmenter d’environ 20 % cette année avant de se relâcher en 2023.

Pierres d’achoppement

Alors que Singapour réussit encore relativement bien à maintenir la sécurité alimentaire, son avenir est inconnu, a déclaré Teng. « Singapour a minimisé l’importance de l’agriculture et de l’importation de nourriture », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous avons fait demi-tour et avons commencé à monter en puissance, mais cela a besoin de temps pour porter ses fruits », a-t-il ajouté. Le plan « 30 x 30 » vise à donner à Singapour un niveau d’autoproduction suffisant pour traverser les temps difficiles, mais cela ne suffira pas à remplacer complètement les importations, a déclaré Teng. En effet, le gouvernement a décidé d’investir davantage dans la croissance du produit intérieur brut du pays et du revenu moyen des ménages plutôt que d’investir dans les activités agricoles, a-t-il ajouté. « Tant que vous avez de l’argent et tant qu’il n’y a pas d’interruption de la chaîne d’approvisionnement, vous pouvez toujours acheter de la nourriture quelque part car le volume dont nous avons besoin n’est (relativement) pas très élevé », a déclaré Teng.

Mais s’il serait « techniquement et technologiquement » possible pour Singapour d’atteindre son objectif, deux problèmes subsistent : les prix et l’attitude des consommateurs à l’égard des « nouveaux aliments », a-t-il ajouté. Teng a déclaré que les consommateurs sont particulièrement attentifs à l’achat d' »aliments naturels » et peuvent ne pas accepter les « nouveaux aliments » – comme le poulet cultivé en laboratoire et les sources alternatives de protéines – qui constituent une grande partie de l’objectif « 30 d’ici 30 ». Mais Rahut a averti qu’il serait « très difficile » d’atteindre cet objectif car la date limite approche et Singapour ne produit toujours que 10% de ses propres besoins nutritionnels. Les gens continueront également d’acheter des produits alimentaires importés s’ils sont moins chers que les produits locaux, à moins que le gouvernement ne puisse subventionner les produits, a-t-il ajouté.

Seow, de même, a déclaré qu’il n’achèterait pas de produits locaux à moins que les prix ne correspondent à ceux des importations. « Mais la seule façon (d’avancer) est que le gouvernement aille de l’avant et fasse de son mieux pour maintenir les prix, la qualité et la demande de ce dont nous avons besoin », a-t-il déclaré. « Et puis les gens accepteront petit à petit (les produits locaux). » Rahut a également suggéré que la commercialisation des produits locaux comme de haute qualité et nutritif la nourriture peut inciter les consommateurs à l’acheter à un prix plus élevé, tout comme certains sont prêts à payer plus pour des produits commercialisés comme biologiques.

Que peut faire Singapour ?

Teng et Rahut ont tous deux déclaré que le gouvernement peut, à court terme, fournir des filets de sécurité aux personnes défavorisées, par exemple par le biais de paiements en espèces ou de bons. Mais Teng a ajouté que l’une des faiblesses de Singapour est que même si elle essaie de diversifier ses importations à partir d’un panier de pays, elle dépend toujours fortement d’un ou deux pays seulement. Par exemple, Singapour a importé 48% de ses poulets proviennent du Brésil et 34% de Malaisie en 2021, a déclaré la Singapore Food Agency. Teng a également noté que la plupart des poulets importés de Malaisie sont des poulets vivants, tandis que le reste des poulets importés du Brésil et d’autres pays sont congelés. Au niveau politique, il sera donc important de diversifier les importations pour différents types de produits, a déclaré Teng, par exemple en trouvant plus de sources de poulets vivants à importer.