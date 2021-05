Singapour fait face à deux défis liés au changement climatique, déclare le ministre

SINGAPOUR – Singapour est confronté à deux défis liés au changement climatique et envisage un nouveau plan de protection côtière pour préserver les côtes les plus à risque de l’île, a déclaré le ministre de l’Environnement du pays.

«Nos deux défis sont les inondations côtières … (et) les tempêtes de pluie extrêmes qui pourraient causer des inondations plus intenses à l’intérieur des terres. Nous avons donc besoin d’un système qui peut nous aider à gérer les deux», a déclaré Grace Fu, ministre de la durabilité et de l’environnement.

Le projet, lancé mardi par l’agence nationale de l’eau de Singapour PUB, rassemblera la science et les données sur la meilleure façon d’atténuer et de s’adapter aux dommages côtiers avant de créer une feuille de route d’action, a déclaré Fu à CNBC « Squawk Box Asia » mercredi.

Singapour, une petite cité-état d’Asie du Sud-Est plus petite que New York, s’efforce depuis des années de préserver son littoral de l’élévation du niveau de la mer et d’autres dommages environnementaux.

Une grande partie du pays se trouve juste 15 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, avec environ 30% du pays à moins de 5 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Cela a incité les autorités à mettre en œuvre un niveau minimum de remise en état des terres de 4 mètres – un chiffre qui augmenterait probablement bientôt à 5 mètres, a déclaré Fu.

«Nous voulons comprendre l’impact de tous ces scénarios climatiques sur notre environnement, sur le niveau de l’eau de mer, et aussi sur les différences de marée qui se présentent à nous», a-t-elle déclaré.

La première région à être couverte dans le cadre du plan sera d’environ 57,8 km de côtes couvrant le Grand South Waterfront de Singapour – qui comprend le quartier central des affaires de la ville, la côte Est et Changi, qui abrite l’aéroport Changi de Singapour.