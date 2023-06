Singapour exhorte la Chine et les États-Unis à conjurer le conflit

Alors que le secrétaire d’État américain Anthony Blinken se prépare pour une visite à Pékin cette semaine, Singapour a renouvelé ses appels à la Chine et aux États-Unis pour qu’ils s’éloignent de la confrontation et du conflit, mettant en garde contre « des coûts et des difficultés considérables à travers le monde » si ces puissances mondiales en conflit le font. pas reculer du bord du gouffre.

Les commentaires interviennent alors que le secrétaire d’État américain Anthony Blinken se préparerait à se rendre à Pékin pour des entretiens cette semaine. Les pays ont annulé ou reporté les pourparlers après que les États-Unis ont abattu en février ce qu’ils ont décrit comme un ballon de surveillance – une affirmation que la Chine nie – au large des côtes de la Caroline du Sud. La Chine a rejeté la demande de dialogue des responsables américains de la défense lors d’un sommet sur la sécurité à Singapour il y a deux semaines.

« Alors que nous sommes maintenant à un point inconfortable et même dangereux, tout cela n’est pas inévitable. Il est toujours possible de s’éloigner de la confrontation et du conflit, et les deux parties doivent le faire », a déclaré lundi le vice-Premier ministre singapourien Heng Swee Kiat. au Asia New Vision Forum de Caixin à Singapour.

« Une concurrence débridée et incontrôlée sans garde-fous générera des coûts et des difficultés considérables, à travers le monde. Ce sera un grand pas en arrière pour tous les pays », a-t-il ajouté.

Le rejet et le report des pourparlers ont suscité une inquiétude mondiale quant au fait qu’un manque de communication entre deux des puissances mondiales pourrait augmenter le risque de conflit dans un moment d’erreur de calcul.

Deux actes d’agression récents entre des navires américains et chinois dans le détroit de Taiwan et des avions militaires dans l’espace aérien au-dessus de la mer de Chine méridionale ont souligné cette possibilité.

« Les pays de l’ASEAN et du monde ne souhaitent pas choisir leur camp, car la plupart ont des liens profonds avec les deux grandes puissances », a déclaré Heng. « Il est de l’intérêt de chaque pays, en particulier des États-Unis et de la Chine, de développer une nouvelle architecture qui permette un développement inclusif et durable.