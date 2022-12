Singapour et New York sont les villes les plus chères pour vivre: EIU

New York, avec Singapour, est la ville la plus chère à vivre, selon l’Economist Intelligence Unit. Alexandre Spatari | moment | Getty Images

Singapour a de nouveau été classée comme la ville la plus chère où vivre, partageant la première place avec New York cette année, selon l’Economist Intelligence Unit (EIU). C’est la huitième fois en 10 ans que Singapour arrive en tête de liste. Singapour et New York ont ​​fait tomber le leader de l’année dernière, Tel Aviv, à la troisième place grâce à une inflation plus élevée et à des devises plus fortes, a rapporté l’EIU dans son nouveau Enquête mondiale sur le coût de la vie de 172 villes. Selon l’enquête, le prix moyen des biens en monnaie locale a bondi de 8,1 % cette année, citant un sondage que l’entreprise a réalisé entre le 16 août et le 16 septembre. C’est en hausse par rapport à la hausse de 3,5 % des prix signalée par l’EIU. 2021 enquête. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la politique zéro Covid de la Chine et à la guerre russo-ukrainienne ont été deux des principales raisons de la hausse de l’inflation cette année, a déclaré à CNBC Upasana Dutt, responsable du coût de la vie dans le monde chez EIU. “Ces deux éléments combinés ont exercé beaucoup plus de pression sur l’accès aux biens et la disponibilité des produits qui représentent [the] nécessités très fondamentales des gens. Et ces deux éléments combinés ont ensuite entraîné l’inflation dans le monde entier”, a-t-elle déclaré. La société de recherche et d’analyse a constaté que la plus forte augmentation des prix concernait l’essence. En moyenne, les prix de l’essence ont augmenté de 22 % par rapport à l’année précédente. Les prix du pétrole ont été “très, très extrêmes” et “l’un des plus élevés que nous ayons jamais enregistré dans l’histoire de notre collecte de données”, a déclaré Dutt.

Inflation élevée aux États-Unis

La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d’intérêt de 375 points de base depuis le début de l’année compte tenu de la persistance d’une inflation élevée, et une plus petite hausse des taux pourrait avoir lieu en décembre. Cela a donné un coup de pouce significatif au dollar américain, rendant les biens plus chers. “New York apparaît dans cette liste pour la toute première fois. Donc, pour que le dollar américain se renforce autant et arrive là où il est maintenant, c’est assez inhabituel”, a déclaré Dutt. D’autres villes des États-Unis ont également augmenté dans l’indice en raison de la vigueur du billet vert, a déclaré EIU. Los Angeles est passée de la neuvième place en 2021 à la quatrième cette année. San Francisco – qui ne figurait pas dans le top 10 l’année dernière – est désormais la huitième ville la plus chère à vivre. Six des 10 villes qui ont fait les plus grands sauts se trouvaient également aux États-Unis. Ils comprennent Atlanta, San Diego et Boston.

C’est la huitième fois en 10 ans que Singapour arrive en tête de liste. Cescassawin | moment ouvert | Getty Images

La première place de Singapour n’est pas une surprise. Le pays “a les prix des transports les plus élevés au monde, en raison de contrôles gouvernementaux stricts sur les numéros de voitures. C’est également l’une des villes les plus chères pour les vêtements, l’alcool et le tabac, grâce à son succès en tant que lieu de premier choix pour les investissements des entreprises”, indique le rapport. . La ville a partagé la deuxième place avec Paris l’année dernière, donc c’est “tout à fait là où elle a toujours été”, a déclaré Dutt.

Chute du Japon et de la Corée du Sud

Les villes des pays dont les devises ont plongé cette année figurent parmi celles qui ont chuté dans le classement. Osaka au Japon est la 43e ville la plus chère à vivre, une forte baisse par rapport à sa 10e position en 2021. Et Busan en Corée du Sud a perdu 25 places par rapport à l’année dernière et est maintenant 106e, selon les données de l’EIU. “Le Japon et la Corée du Sud ont également connu une dépréciation de leur monnaie, tandis que l’inflation en monnaie locale dans ces pays est assez modérée ; cela a fait baisser les indices de Tokyo et de Séoul par rapport à New York”, indique le rapport.

Osaka au Japon est la 43e ville la plus chère à vivre, selon l’Economist Intelligence Unit. Mlenny | E+ | Getty Images

“La Banque du Japon a estimé qu’elle ne gonflerait pas artificiellement la monnaie et qu’elle la laisserait glisser pour que les prix augmentent. C’est l’une des raisons pour lesquelles Osaka et Tokyo ont vraiment ralenti [in their rankings]”, a déclaré Dutt. Bien que la Corée du Sud ait pris des mesures pour renforcer le won, “les investisseurs réclament toujours des devises plus sûres à ce stade et la devise a chuté en raison des niveaux de confiance”, a-t-elle ajouté.

Plus grand saut : les villes russes

Les villes russes de Moscou et de Saint-Pétersbourg ont augmenté respectivement de 88 et 70 places – les deux villes avec les plus grands sauts, selon l’enquête. Moscou est désormais à la 36e place et Saint-Pétersbourg à la 73e. “Le contrôle des capitaux, la suppression des importations et la conversion des paiements de gaz européens en roubles soutiennent la valeur de la monnaie locale”, a déclaré l’EIU. En plus de cela, les sanctions occidentales contre la Russie ont conduit à une inflation “extrêmement élevée” là-bas, a déclaré Dutt.

Perspectives d’inflation pour 2023

La doublure argentée est que l’inflation devrait bientôt commencer à diminuer, a déclaré l’EIU. La firme prévoit que l’inflation mondiale passera d’une moyenne de 9,4 % cette année à 6,5 % en 2023. “Des mesures ont été prises pour s’assurer que l’inflation est réduite. Ainsi, l’année prochaine, nous commencerons à en voir l’effet, de sorte que les prix seront plus bas”, a déclaré Dutt. “Beaucoup plus bas que cela, mais jusqu’où est la question. Nous nous attendons certainement à ce que ce niveau d’inflation diminue en 2023.”

