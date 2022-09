Singapour et la Thaïlande sont vulnérables à la récession américaine, selon des économistes

Singapour est la plus vulnérable et sera la première en Asie du Sud-Est à être touchée si les États-Unis tombent en récession, déclare Chua Hak Bin de Maybank. Roslan Rahman | AFP | Getty Images

SINGAPOUR — L’Asie ne sortira pas indemne si les États-Unis tombent en récession, mais certains pays d’Asie du Sud-Est seront plus durement touchés que d’autres, préviennent les économistes. Le bras de fer entre l’inflation et la récession aux États-Unis se poursuit alors que la Réserve fédérale s’en tient à sa position belliciste sur les hausses de taux d’intérêt. Les États-Unis ont déjà enregistré deux trimestres consécutifs de croissance négative au cours des deux premiers trimestres de 2022 – ce que certains considèrent comme une récession “technique”. Pourtant, il y a peu de consensus sur le moment où une récession à part entière pourrait se produire. Les économistes ont déclaré à CNBC que Singapour et la Thaïlande seraient très probablement les premiers touchés si les États-Unis se dirigeaient vers la récession.

Singapour

Singapour est “plus vulnérable” à une récession américaine par rapport à ses pairs régionaux car elle est “très, très dépendante”, a déclaré Chua Hak Bin, économiste principal chez Maybank. “Je soupçonne [it] sera Singapour en premier », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé quelles économies d’Asie du Sud-Est seraient les premières touchées si les États-Unis tombaient en récession. L’État insulaire sera probablement le premier en raison de sa dépendance aux exportations et de sa petite économie ouverte, a déclaré Chua. . Selina Ling, économiste en chef chez OCBC Bank, est d’accord avec cette analyse. “A première vue, je soupçonnerais les économies asiatiques plus ouvertes et dépendantes du commerce comme [Singapore]Taïwan et la Corée du Sud et peut-être la Thaïlande seraient les suspects habituels », a-t-elle déclaré.

1. Interconnecté

La croissance du PIB du pays a été “historiquement plus corrélée” avec les cycles économiques américains en raison de son économie tournée vers l’exportation, Maybank a dit dans un rapport fin août. Singapour n’a pas beaucoup de marché intérieur et dépend fortement des services commerciaux pour sa croissance économique, a expliqué Chua. Cela comprend les activités d’expédition et les opérations de fret. Le ratio commerce/PIB du pays pour 2021 était de 338 %, selon le Banque mondiale. Le ratio commerce/PIB est un indicateur du degré d’ouverture d’une économie au commerce international. “La corrélation et la dépendance de Singapour à la demande extérieure sont très élevées”, a déclaré Chua. Si les États-Unis devaient sombrer dans une récession, cette “dépendance et causalité” toucherait les économies les plus orientées vers l’exportation, a-t-il ajouté. Singapour est extrêmement connectée avec le reste du monde et une “onde de choc” dans n’importe quel pays aura certainement un effet d’entraînement sur la ville, a déclaré à CNBC Irvin Seah, économiste principal de DBS Group Research. Pourtant, il ne s’attend pas à ce que Singapour tombe en récession cette année ou l’année prochaine. Le rapport Maybank a déclaré que si les États-Unis se dirigent vers la récession, le ralentissement “sera probablement superficiel plutôt que profond”. Cependant, Chua a déclaré que les États-Unis pourraient éventuellement faire face à une récession « prolongée » et que Singapour se dirige également vers une récession de longue durée ou non dépendra de la réouverture de Covid en Chine puisque la Chine est le plus grand partenaire commercial de la cité-État.

2. Économie axée sur les exportations

Singapour est un gros exportateur de machines et d’équipements électriques, mais la production de son pôle électronique a chuté de 6,4 % en juillet par rapport à l’année dernière, selon les données du Conseil de développement économique montré. La production du secteur des semi-conducteurs a chuté de 4,1 %, tandis que les autres segments de modules et composants électroniques ont reculé de 19,7 % en raison de la “baisse des commandes à l’exportation de la Chine et [South] Corée”, a déclaré l’EDB, une agence gouvernementale relevant du ministère singapourien du commerce et de l’industrie. “La Chine est le plus grand marché d’exportation pour de nombreux pays de l’ASEAN … Mais les exportations vers la Chine ont été terribles”, a déclaré Chua en faisant référence à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, composée de 10 membres. “Parce que Singapour dépend si fortement des exportations, [it] le sentirez.”

3. Tourisme

Seah, l’économiste de DBS, a déclaré qu’il “n’écarte pas la possibilité” que Singapour connaisse au moins un quart de croissance négative d’un trimestre à l’autre. Cependant, les conditions économiques se normalisent pour le pays, a-t-il ajouté. “Nous sommes définitivement beaucoup plus forts aujourd’hui que pendant la période de crise financière mondiale”, a-t-il déclaré.

Thaïlande

La Thaïlande sera également l’une des premières à être touchée si les États-Unis tombent en récession, ont prédit les économistes qui se sont entretenus avec CNBC.

1. Tourisme

Le pays dépend fortement du tourisme pour sa croissance économique. Les dépenses touristiques comptabilisées environ 11 % du PIB de la Thaïlande en 2019 avant la pandémie. Le pays a accueilli près de 40 millions de visiteurs cette année-là et a généré plus de 60 milliards de dollars de revenusselon les données de la Banque mondiale. Il n’y a eu qu’environ 428 000 arrivées de touristes étrangers en 2021 et son économie n’a augmenté que de 1,5 %, l’une des plus lentes d’Asie du Sud-Est, selon Reuters. La Thaïlande pourrait être la prochaine à tomber en récession après Singapour, selon Chua. Cependant, un « joker » sera le moment de la réouverture de la Chine – qui pourrait déterminer si l’économie thaïlandaise revient « en plein essor », a-t-il ajouté.

Les touristes chinois ne sont pas revenus dans ce pays d’Asie du Sud-Est et cela a laissé l’économie thaïlandaise dans “un état encore plus précaire”, a déclaré Seah de DBS Bank. “Tant que les touristes chinois ne reviendront pas, la Thaïlande continuera à lutter. La croissance a été faible, l’inflation est élevée, [and] le baht thaïlandais est sous pression.” Le baht thaïlandais oscille actuellement autour de 36 bahts pour un dollar américain et est en baisse de 20 % par rapport à il y a trois ans, avant la pandémie.

2. Pression inflationniste