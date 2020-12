Miguel Candela | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

SINGAPOUR – Singapour et Hong Kong ont de nouveau retardé le début de leur « bulle de voyage » bilatérale – reportant le plan au-delà de 2020, ont annoncé mardi les autorités des deux villes.

Le dernier report fait suite à une décision antérieure de repousser le lancement de la bulle du transport aérien de deux semaines après que Hong Kong ait signalé une résurgence de nouveaux cas de Covid-19. Les vols inauguraux dans le cadre de cet accord – qui permettait initialement aux voyageurs de ne pas être mis en quarantaine – devaient commencer le 22 novembre.

« Singapour et Hong Kong ont réexaminé la situation du COVID-19 à Hong Kong, et étant donné que les cas locaux non liés sont toujours nombreux, les deux parties ont décidé de reporter le début de la bulle de voyage aérien Singapour-Hong Kong (ATB) au-delà de décembre. 2020 », a déclaré l’Autorité de l’aviation civile de Singapour (CAAS) dans un communiqué.

L’autorité aéronautique de Singapour et le gouvernement de Hong Kong ont déclaré qu’ils réexamineraient à nouveau l’accord fin décembre pour décider d’une date de début exacte.

– Ce sont les dernières nouvelles. Veuillez revenir pour les mises à jour.