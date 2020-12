Le poulet de Eat Just est identique cellule pour cellule au poulet d’animaux abattus, mais cultivé dans un bioréacteur. L’agence alimentaire de Singapour l’a approuvé pour la vente. | Mangez juste

Des bouchées de poulet provenant de poulets cultivés dans un bioréacteur seront disponibles à la vente.

Actuellement, les fermes du monde entier produisent du poulet pour la vente en élevant des races de poulets à croissance rapide par lots de dizaines de milliers, bien emballés dans des entrepôts qui présentent un risque pour la santé publique, un risque d’incendie, un risque pour la sécurité des travailleurs et un danger pour le puits. -être des poulets eux-mêmes.

Et si à la place on pouvait faire pousser de la viande sans pour autant les poulets?

Les chercheurs du monde entier poursuivent ce rêve de viande «de laboratoire» ou «de culture» depuis des années. Aujourd’hui, la viande de laboratoire a fait un pas de plus vers la réalité lorsque la Singapore Food Agency a approuvé la vente de viande de poulet de culture cultivée dans des bioréacteurs, devenant ainsi la première agence au monde à émettre une telle approbation. Leur signature signifie que les bouchées de poulet de la société américaine Eat Just seront disponibles pour les consommateurs de Singapour. (Il y a quelques autres endroits dans le monde où vous pouvez essayer de la viande de laboratoire, comme un restaurant expérimental en Israël.)

C’est un grand pas en avant pour une technologie qui devrait apporter un changement désespérément nécessaire à la façon dont le monde se nourrit.

Viande de laboratoire, expliquée

Le poulet cultivé en laboratoire est censé être physiquement identique au poulet d’animaux abattus. Il est fait de véritables cellules de poulet, mais il est cultivé sur un échafaudage de croissance cellulaire dans une usine au lieu de grandir dans un animal vivant. (Cette approche diffère des viandes à base de plantes comme Impossible Burger ou Beyond Meat, qui utilisent des protéines végétales pour créer des produits qui ont le goût de la viande; la viande à base de plantes a souvent un goût très similaire aux produits carnés qu’elle remplace, mais elle n’est pas identique sur un niveau cellulaire.)

La même approche peut être utilisée pour le bœuf, le porc et d’autres produits d’origine animale, mais pour plusieurs raisons, les poulets sont le point de départ le plus attrayant. Premièrement, les poulets représentent la plupart des animaux élevés et tués pour leur viande aux États-Unis, et ils sont élevés dans des conditions particulièrement épouvantables, ce qui en fait une bonne première cible dans les efforts visant à éloigner les Américains des aliments d’élevage industriel. Deuxièmement, le plus grand défi pour la viande cultivée en laboratoire jusqu’à présent a été d’obtenir la bonne structure de la viande: les produits cultivés en laboratoire n’ont pas encore la texture du tissu produit à l’intérieur d’un animal. Cela rendrait un steak cultivé en laboratoire décevant, mais c’est moins une limitation pour de nombreux produits de poulet.

Pour faire pousser un produit cultivé en laboratoire, les cellules de poulet sont prélevées sur un vrai poulet vivant. Le processus n’implique pas de tuer les animaux, donc les producteurs espèrent pouvoir gagner l’adhésion des végétariens et des végétaliens – bien que le marché cible des produits carnés cultivés en laboratoire soit principalement des mangeurs de viande, pas des végétariens. Ces cellules de poulet sont ensuite immergées dans une solution liquide appelée «milieu de croissance» qui encourage les cellules à se multiplier. Aujourd’hui, un sérum de vaches fœtales est utilisé comme milieu de croissance, mais les fabricants du produit disent espérer passer à un sérum à base de plantes. À l’intérieur du bioréacteur, les cellules se développent jusqu’à ce qu’elles produisent de la viande de poulet – sans le poulet.

«Une nouvelle course à l’espace pour l’avenir de la nourriture est en cours», a déclaré Bruce Friedrich, directeur exécutif du Good Food Institute, dans un communiqué lorsque Singapour a annoncé son approbation du poulet d’Eat Just.. «La viande cultivée marquera un énorme progrès dans nos efforts pour créer un approvisionnement alimentaire sûr, sûr et durable, et Singapour ouvre la voie à cette transition.»

Échéanciers pour la viande de laboratoire

Fournir de la viande de laboratoire aux consommateurs serait une énorme victoire pour le climat et pour les animaux. Les partisans pensent que cela pourrait être le moyen le plus réaliste de mettre fin à l’agriculture industrielle et de rendre notre système de production alimentaire durable. Mais il existe encore des obstacles importants à l’accès généralisé à la viande de laboratoire.

Le premier est que les défis techniques liés à l’apport de viande de laboratoire à la table sont loin d’être résolus, malgré des années d’efforts et d’investissements. Obtenir de la viande dans un laboratoire pour imiter la texture et la structure des muscles d’un animal est très difficile. Personne n’a encore trouvé comment imiter, disons, un steak – ainsi l’accent mis sur des produits comme les morceaux de poulet, où la structure est beaucoup moins importante.

Même le remplacement des produits de poulet par des produits de poulet cultivés en laboratoire qui ne nécessitent pas beaucoup de structure tissulaire interne serait une énorme réussite pour le monde. Mais il reste encore de nombreux obstacles pour atteindre ce point. Les projets existants, comme Eat Just’s à Singapour, sont de petite envergure et produisent des quantités relativement minimes de viande pour les plats de spécialité. L’industrie de la viande tue des dizaines de milliards d’animaux chaque année. Faire correspondre ce sera un défi.

«Avec les chiffres que nous avons aujourd’hui», m’a dit l’année dernière Ricardo San Martin de l’UC Berkeley, qui étudie les substituts de viande, «nous ne voyons pas comment [lab-grown meat] peut évoluer et livrer rapidement des produits à un prix compétitif. Outre tous les obstacles technologiques, la mise à l’échelle peut être très complexe. Jusqu’à présent, je n’ai pas vu une opération de taille moyenne cultiver ce type de cellules à cette fin. C’est très difficile, et avec ce que nous savons aujourd’hui, ce n’est peut-être pas la bonne approche.

Le prochain défi – étroitement lié au défi de la mise à l’échelle – est le coût. La viande cultivée en laboratoire est beaucoup plus chère que l’élevage industriel. À mesure que les produits cellulaires se développent, ils découvriront de nouvelles économies de coûts et bénéficieront d’économies d’échelle. Cependant, l’élevage industriel bénéficie également de la capacité de se développer et de découvrir de nouvelles économies, et grâce à plus d’un demi-siècle d’optimisations, il a réussi à rendre le poulet d’élevage industriel incroyablement bon marché.

«Les formes de poulet bon marché les plus transformées sont tout simplement incroyablement bon marché, par rapport aux normes historiques et par rapport aux autres produits alimentaires sur le marché», m’a dit Lewis Bollard, qui étudie les animaux à l’Open Philanthropy Project, en août. «L’industrie du poulet a réussi à réduire tous ses coûts, elle ne paie pas ses factures environnementales, elle ne paie pas pour une grande partie des risques pour la santé publique qu’elle cause. Ils ont réussi à produire un produit artificiellement bon marché et difficile à concurrencer. »

Mais malgré les nombreux défis à relever, l’approbation d’aujourd’hui à Singapour est un motif de célébration. Le système alimentaire mondial est confronté à de nombreux défis dans les décennies à venir, de nourrir une population croissante de la classe moyenne dans le monde entier qui veut profiter de la même variété d’aliments que les Américains apprécient aux mêmes prix bas, à la lutte contre le changement climatique, à la réduction des dangers de l’élevage industriel pose à la santé publique. Les progrès réalisés dans le domaine de la viande de laboratoire sont des progrès vers la résolution de l’un des plus gros problèmes que nous ayons.

