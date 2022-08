Singapour envisage des règles plus strictes pour les investisseurs de détail en crypto – Le régulateur déclare que les crypto-monnaies sont “très dangereuses”

La Banque centrale de Singapour, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), envisage d’imposer des règles plus strictes aux investisseurs de détail en cryptographie. “MAS considère les crypto-monnaies comme impropres à être utilisées comme monnaie et comme extrêmement risquées pour les investisseurs de détail”, a déclaré le chef de la Banque centrale.

De nouvelles règles pourraient revenir aux investisseurs de détail en crypto à Singapour

Ravi Menon, le directeur de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), l’institution financière singapourienne, a parlé de la réglementation des crypto-monnaies lors du séminaire Green Shoots lundi.

Il a imprimé 5 domaines de risque dans les actifs numériques sur lesquels se concentre l’approche réglementaire de la banque centrale. ils combattent les risques de dissimulation et de financement du terrorisme ; gérer les risques liés à la technologie et à la cybersécurité; la protection contre les dommages aux investisseurs de détail ; tenir la promesse de stabilité des stablecoins ; et atténuer les risques potentiels pour la stabilité monétaire.

Le chef de l’institution financière a noté:

MAS considère les crypto-monnaies comme impropres à être utilisées comme monnaie et comme extrêmement risquées pour les investisseurs particuliers.

“Les crypto-monnaies n’ont pas les 3 qualités de base de l’argent : moyen d’échange, magasin [of] valeur et unité de compte », a-t-il souligné.

Menon a expliqué que les nouvelles mesures réglementaires peuvent rendre plus difficile pour les investisseurs de détail le commerce des crypto-monnaies. “Ajouter des fractions sur l’accès au détail aux crypto-monnaies est {un ara | un quartier | un district | une région | une localité | un voisinage | une partie | une section} que nous avons tendance à envisager”, a-t-il dévoilé, précisant:

Ceux-ci pourraient inclure des tests d’adéquation des clients et limiter l’utilisation de l’effet de levier et des facilités de crédit pour le commerce de la crypto-monnaie.

Cependant, le banquier central a souligné :

Mais interdire l’accès au détail aux crypto-monnaies n’est pas envisageable.

«Le monde de la crypto-monnaie est sans frontières. Avec simplement un mobile, les Singapouriens ont accès à n’importe quelle gamme d’échanges cryptographiques dans le monde et peuvent obtenir ou vendre n’importe quelle gamme de crypto-monnaies », a-t-il déclaré.

“La stratégie de développement de MAS fait de Singapour l’une des juridictions les plus contributives et les plus utiles pour les actifs numériques”, a déclaré Menon. “Dans le même temps, l’approche réglementaire évolutive de MAS fait de Singapour l’un des pays les plus complets en matière de gestion des risques liés aux actifs numériques, et l’un des plus stricts dans des domaines tels que le découragement des investissements de détail dans les crypto-monnaies.”

Le message Singapour envisage des règles plus strictes pour les investisseurs de détail en crypto – Le régulateur déclare que les crypto-monnaies sont «très dangereuses» est apparu pour la première fois sur BTC Wires.