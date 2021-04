Il a été rapporté jeudi que 17 cas de Covid-19 ont été découverts chez des travailleurs migrants à Singapour qui s’étaient précédemment rétablis du virus. Les autorités sanitaires examinent comment les réinfections se sont produites et si les individus sont des excréteurs persistants de leur infection antérieure.

Les 1200 personnes, principalement des travailleurs à bas salaire sud-asiatiques, ont été mises en quarantaine mardi après qu’un travailleur a été trouvé positif pour le virus. Le premier travailleur à être testé positif avait reçu sa deuxième injection d’un vaccin Covid-19 la semaine précédente.

Les autorités sanitaires ont déclaré qu’il n’y avait pas encore de preuves que les cas étaient liés à la nouvelle variante indienne à double mutant, mais le gouvernement a bloqué l’entrée à Singapour pour toute personne qui s’est récemment rendue en Inde, y compris les titulaires de visas de longue durée.

«Même si ces travailleurs auraient notifié le préavis de rester à la maison avant de commencer à travailler, il existe toujours un risque qu’une fuite se produise et provoque une nouvelle vague d’infection dans les dortoirs», a-t-il ajouté. a déclaré le ministère de la Santé.

La majorité des 60000 cas de Covid-19 à Singapour se sont produits parmi sa population de travailleurs migrants, ce qui a à son tour déclenché un certain nombre de mises en quarantaine forcées dans leurs dortoirs.

Plus tôt jeudi, des rapports suggéraient que Singapour et Hong Kong avaient annulé leurs projets de mise en place d’une bulle de voyage entre les deux centres financiers. Cela a été confirmé plus tard par le ministère des transports. Une tentative de mise en œuvre du plan a également été annulée en décembre après un pic de cas à Hong Kong.

Singapour et Hong Kong ont enregistré des niveaux comparativement faibles de prévalence de Covid-19 depuis le début de la pandémie, bien que les taux de vaccination restent faibles.

