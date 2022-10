Singapour emprisonne un homme qui s’est fait passer pour une gynécologue sur Facebook pour obtenir des photos intimes

CNN

—



Un homme qui a trompé des dizaines de femmes en leur envoyant des photos de leurs organes génitaux en se faisant passer pour une femme gynécologue sur Facebook a été condamné à une peine de prison à Singapour.

Les tribunaux de l’État ont reconnu mercredi Ooi Chuen Wei, 37 ans, de Malaisie, coupable de “tricherie par personnification” et l’ont condamné à trois ans et quatre mois de prison.

Ooi a utilisé un faux profil Facebook pour contacter les femmes, leur demandant de remplir des sondages comprenant des questions sur leurs organes génitaux et leur vie sexuelle, selon des documents judiciaires consultés par CNN.

Sur une période de quatre ans, il a trompé 38 femmes et reçu en retour près de 1 000 photos et vidéos intimes.

Les infractions ont été révélées en juillet dernier lorsqu’une femme, qui s’était méfiée d’Ooi et s’était rendu compte qu’il n’y avait pas de tel médecin, a déposé un rapport de police.

La police a ensuite perquisitionné le domicile d’Ooi et saisi ses appareils. Au cours de l’enquête policière, il a reconnu avoir trompé les femmes, selon les documents judiciaires.

Le procureur adjoint R. Arvindren a demandé une peine de prison d’au moins trois ans et huit mois pour Ooi, citant le grand nombre de victimes et combien de temps Ooi avait continué sa tromperie.

“L’accusé a exécuté un stratagème soigneusement pensé pour satisfaire ses désirs sexuels”, a déclaré Arvindren.

“(Il) a prétendu qu’il était une femme médecin et a trompé plusieurs victimes en leur envoyant diverses photographies et vidéos compromettantes d’elles-mêmes. (Il) a abusé de la confiance que le public accorde aux médecins et il a exploité les médias sociaux pour commettre des crimes », a-t-il ajouté.