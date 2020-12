Singapour a donné le feu vert à la start-up américaine Eat Just pour vendre sa viande de poulet cultivée en laboratoire, la première approbation réglementaire au monde pour la viande dite propre qui ne provient pas d’animaux abattus, selon la société.

La demande d’alternatives à la viande ordinaire augmente en raison des préoccupations des consommateurs concernant la santé, le bien-être des animaux et l’environnement. Les viandes végétales, popularisées par Beyond Meat Inc et Impossible Foods, sont de plus en plus présentes sur les tablettes des épiceries et des menus des restaurants.

Mais la viande soi-disant propre ou cultivée, qui est cultivée en laboratoire à partir de cellules musculaires animales, en est encore à ses balbutiements, compte tenu des coûts de production élevés.

« La première autorisation légale au monde d’une vraie viande de haute qualité fabriquée directement à partir de cellules animales pour une consommation humaine sans danger ouvre la voie à un prochain lancement commercial à petite échelle à Singapour », a déclaré Eat Just mercredi.

La société a déclaré que la viande serait vendue sous forme de pépites et avait précédemment fixé leurs coûts à 50 $ chacun.

Mais le co-fondateur et PDG Josh Tetrick a déclaré que les coûts avaient depuis baissé et que le prix de la viande serait égal à celui du poulet de qualité supérieure lors de son lancement dans un restaurant de Singapour « dans un très proche avenir ». Il a refusé de fournir des détails ou des frais exacts.

La société vise une rentabilité opérationnelle d’ici la fin de 2021 et espère entrer en bourse peu de temps après, a ajouté Tetrick.

Plus de 20 entreprises dans le monde testent du poisson, du bœuf et du poulet cultivés en laboratoire, dans l’espoir de percer un segment non prouvé du marché de la viande alternative, qui, selon Barclays, pourrait valoir 140 milliards de dollars d’ici 2029.