Singapour deviendra l’une des premières nations à ARRÊTER de compter les cas de Covid car elle prévoit de traiter le virus «comme la grippe»

SINGAPOUR pourrait devenir l’un des premiers pays à cesser d’enregistrer le nombre quotidien de cas de Covid dans le but de ramener la vie à la normale en traitant le virus « comme la grippe ».

Le pays d’Asie du Sud-Est n’a enregistré que 36 décès depuis le début de la pandémie en mettant en œuvre des règles draconiennes pour freiner le taux d’infection, et les autorités souhaitent désormais abandonner des mesures telles que le comptage du nombre d’infections chaque jour.

Singapour pourrait arrêter de compter le nombre quotidien de cas de Covid

Des propositions ont été faites pour permettre aux habitants de Singapour de « reprendre leur vie »

Un plan a maintenant été élaboré par trois membres éminents du groupe de travail Covid-19 de Singapour pour mettre fin à 18 mois de restrictions strictes afin de rétablir les voyages et les rassemblements publics sans quarantaine.

La cité-État, qui compte 5,7 millions d’habitants, a enregistré à ce jour 62 617 cas – mais cette proposition mettrait fin à un décompte quotidien.

L’espoir est de laisser les gens « continuer leur vie » en supprimant les règles strictes et en contrôlant plutôt le virus par d’autres moyens, tels que la vaccination de masse et de meilleurs traitements.

« Au lieu de surveiller chaque jour le nombre d’infections à Covid-19, nous nous concentrerons sur les résultats », ont écrit les ministres du Commerce, des Finances et de la Santé dans un éditorial conjoint du Temps des Détroits.

« Combien tombent très malades, combien dans l’unité de soins intensifs, combien doivent être intubés pour obtenir de l’oxygène, etc. C’est comme la façon dont nous surveillons maintenant la grippe.

« Nous ne pouvons pas l’éradiquer, mais nous pouvons transformer la pandémie en quelque chose de beaucoup moins menaçant, comme la grippe, la fièvre aphteuse ou la varicelle, et reprendre notre vie en main. »

Les autorités singapouriennes visent à donner à au moins les deux tiers de la population leur premier coup au début du mois, le même nombre étant entièrement piqué d’ici le début du mois d’août.

Les ministres ont ajouté : « Les premières preuves suggèrent qu’avec la vaccination, nous pouvons apprivoiser Covid-19.

« Les vaccins sont très efficaces pour réduire le risque d’infection ainsi que la transmission. Même si vous êtes infecté, les vaccins aideront à prévenir les symptômes graves de Covid-19.

« La mauvaise nouvelle est que Covid-19 pourrait ne jamais disparaître. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de vivre normalement avec elle parmi nous.

Tous les détails de la feuille de route n’ont pas encore été révélés, mais les ministres ont suggéré des mesures telles que des tests de type alcootest, davantage de traitements thérapeutiques et une plus grande responsabilité personnelle.

La proposition de Singapour pourrait être un signe avant-coureur du monde commençant à vivre avec Covid après 18 mois de restrictions à travers le monde.

« APPRENDRE À VIVRE AVEC COVID »

Au Royaume-Uni, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a fait valoir que la Grande-Bretagne allait devoir « apprendre à vivre avec Covid » – et a comparé son avenir à celui de la grippe.

Il s’est engagé à lever les restrictions restantes sur les coronavirus le 19 juillet alors qu’il prévoit de faire de la Grande-Bretagne le « pays le plus ouvert d’Europe ».

M. Javid a également exhorté tout le monde à obtenir son vaccin dès qu’on lui en propose un, décrivant le programme de vaccination comme « la plus grande contribution que vous puissiez apporter à cet effort national ».

Mais les scientifiques ont averti que la pandémie n’est pas encore terminée et que les personnes non vaccinées sont des «usines variantes» de Covid qui pourraient prolonger la pandémie et entraîner davantage de restrictions.

La terrible prédiction intervient alors que l’Organisation mondiale de la santé a averti que les souches mutantes dépassent déjà la vague actuelle de jabs, car une grande partie du monde avait espéré que l’horreur du virus pourrait prendre fin.

Plus de la moitié de la population mondiale n’a pas encore reçu de dose du vaccin Covid – avec quelque trois milliards de doses administrées dans le monde.

Et tandis que les taux de jab les plus élevés au monde sont des chiffres tels que 73% en Islande et 67% au Royaume-Uni, certains des pays les plus pauvres tels que les pays africains ont à peine effleuré la surface.





Il est à craindre que des trous béants dans la couverture vaccinale mondiale combinés à des épidémies endémiques permettent à de nouvelles variantes – telles que Delta et les nouvelles souches Lambda – de se reproduire.

Les mutations pourraient alors être en mesure de battre les vaccins et potentiellement forcer les pays à se verrouiller alors qu’ils risquent d’être ramenés à la case départ dans la lutte contre Covid.

Et cela vient aussi du fait que de nombreuses nations constatent un sentiment anti-vax persistant alors que de nombreuses personnes refusent de recevoir le jab.