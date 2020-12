Josh Tetrick, PDG d’Eat Just, avait au moins une chose à être reconnaissant pour ce Thanksgiving: les régulateurs de Singapour avaient délivré à l’entreprise la première approbation au monde pour ses viandes de culture.

La décision ouvre la voie à Eat Just, qui est surtout connu pour son substitut d’œuf à base de plantes, de vendre son poulet cultivé en laboratoire comme ingrédient à Singapour. Et cela attirera probablement plus de concurrents vers le pays d’Asie du Sud-Est et pourrait inciter d’autres pays à suivre l’exemple de Singapour.

«Une nouvelle course à l’espace pour l’avenir de l’alimentation est en cours», a déclaré Bruce Friedrich, directeur exécutif du Good Food Institute, dans un communiqué.

Au cours de la dernière décennie, des dizaines de start-ups ont cherché à rendre la viande de culture cellulaire à la fois savoureuse et abordable dans le but final de persuader les consommateurs de tourner le dos à la viande conventionnelle. À l’instar des fabricants de substituts de viande à base de plantes, des start-up telles que Eat Just, Future Meat Technologies et Memphis Meats, soutenue par Bill Gates, affirment que leurs produits sont plus sains pour les consommateurs et meilleurs pour l’environnement.

« Nous pensons que [the way] pour vraiment résoudre le problème de la viande – qui est un problème de santé, un problème de déforestation, un problème de moralité – c’est fabriquer des protéines animales « , a déclaré Tetrick dans une interview.

Eat Just a atterri au 21e rang sur la liste Disruptor 50 de CNBC cette année pour ses efforts visant à changer les industries alimentaire et agricole. La société a levé 300 millions de dollars et a été évaluée pour la dernière fois à 1,2 milliard de dollars.

La viande de culture est fabriquée en plaçant des cellules souches de la graisse ou du muscle d’un animal dans un milieu de culture qui nourrit les cellules, leur permettant de se développer. Le milieu est ensuite placé dans un bioréacteur pour soutenir la croissance des cellules. Tetrick a comparé le processus au brassage de la bière, avec un produit final très différent.

Eat Just travaille depuis environ deux ans pour obtenir l’approbation de l’Agence alimentaire de Singapour. Pour ce faire, il devait répondre aux exigences de sécurité alimentaire pour les nouveaux aliments et démontrer un processus de fabrication cohérent pour le poulet de culture cellulaire. Les inspections de sécurité et de qualité ont permis de déterminer qu’il respectait également les normes pour la viande de volaille.

Le produit a une teneur élevée en protéines et une composition en acides aminés diversifiée, aucun antibiotique et une très faible teneur microbiologique, comme la salmonelle et E. coli.

Eat Just passe par d’autres processus réglementaires pour faire approuver sa viande de culture ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis. Ce qui distingue Singapour des autres, selon Tetrick, c’est son approche «avant-gardiste et rigoureuse». Le Good Food Institute, qui préconise des protéines alternatives, a déclaré qu’il rencontrait des responsables du gouvernement singapourien pour discuter de la viande de culture depuis plus de trois ans.

Mais aux États-Unis, l’approbation réglementaire pour la viande de culture semble beaucoup plus éloignée. La Food and Drug Administration et le département américain de l’Agriculture supervisent officiellement la réglementation des fruits de mer, de la volaille et du bœuf à base de cellules depuis 2019. Mais, comme la viande à base de plantes, les produits seront confrontés à l’opposition des producteurs de viande traditionnels, tels que les États-Unis. Association des éleveurs.

Outre l’approbation réglementaire, le coût de production élevé est l’un des principaux obstacles au succès de l’industrie. En 2013, un hamburger de la start-up néerlandaise Mosa Meat coûtait 280000 dollars par galette à préparer. Mais les coûts ont diminué au fil des ans à mesure que l’échelle augmentait. Eat Just, par exemple, utilise des bioréacteurs de 1000 litres pour son poulet de culture cellulaire, et Tetrick a déclaré que la société prévoyait de lui proposer un prix similaire à celui du poulet de qualité supérieure.

Pourtant, l’entreprise est loin d’apporter son poulet à tous les foyers de Singapour. Tetrick a déclaré que le produit, qui sera vendu sous sa nouvelle marque Good Meat, sera prochainement lancé dans un seul restaurant du pays.

«Nous allons commencer avec un seul restaurant, puis passer à cinq, 10, 15 et finalement dans le commerce de détail», a déclaré Tetrick. «L’infrastructure requise pour le faire est principalement constituée de bioréacteurs, nous allons donc éventuellement passer à 5 000, 10 000 et 20 000 litres».

Eat Just s’est déjà associé à des fabricants locaux à Singapour en vue de l’approbation réglementaire et de la vente éventuelle de son poulet d’élevage.

La société envisage également de faire campagne pour la confiance des consommateurs dans le produit. Tetrick a déclaré que cela inclurait d’être transparent sur la façon dont Eat Just fabrique de la viande de culture cellulaire et de rappeler aux consommateurs le processus de production de viande conventionnelle.

À mesure que Eat Just se développe, l’entreprise vise à continuer à réduire le prix, ce qui devrait également inciter les consommateurs et les restaurants à essayer le produit.

« En fin de compte, cela ne devient quelque chose que lorsque cela devient le coût de quelque chose qui compte vraiment, jusqu’à ce que nous soyons en dessous du coût du poulet conventionnel », a déclaré Tetrick.