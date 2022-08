Singapour autorise le moniteur cardiaque implantable alimenté par l’IA de la société australienne Hydrix

L’Autorité des services de santé de Singapour a approuvé la commercialisation d’un dispositif cardiaque implantable compatible avec l’IA par Hydrix Medical, l’activité de technologie médicale de la société Hydrix, cotée à l’ASX.

CE QU’IL FAIT

L’appareil appelé Guardian est un moniteur cardiaque implanté de la même manière qu’un stimulateur cardiaque à chambre unique. Contrairement à un stimulateur cardiaque, cet appareil surveille le signal électrique du cœur 24 heures sur 24 et vibre pour alerter les utilisateurs lorsqu’il détecte des anomalies du rythme cardiaque. Il peut détecter des événements cardiaques potentiels chez les personnes asymptomatiques et les patients présentant des symptômes atypiques.

En plus de vibrer, le Guardian communique également avec un appareil de la taille d’un téléavertisseur qui émet des bips et clignote pour informer son utilisateur lorsqu’il doit appeler un médecin ou une ambulance.

Le moniteur cardiaque a été développé par la société américaine Angel Medical Systems, qui a accordé à Hydrix une licence exécutive pour distribuer l’appareil sur les principaux marchés d’Asie-Pacifique.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

En 2020, Singapour a enregistré environ 11 500 cas de crise cardiaque soit une moyenne de 31 cas par jour. Parmi eux, près d’un dixième sont morts en moins d’un mois. Pendant ce temps, les maladies cardiovasculaires globales revendiquent près d’un Singapourien sur trois l’année dernière, selon la Singapore Heart Foundation.

Hydrix Medical affirme que les crises cardiaques sont difficiles à auto-diagnostiquer avec “des symptômes parfois manqués, ignorés ou même pas détectés”. Son moniteur cardiaque Guardian soulage les utilisateurs de leurs soucis en utilisant l’IA pour détecter une crise cardiaque imminente.

LA GRANDE TENDANCE

Avant l’approbation de la HSA, le dispositif était utilisé par des chirurgiens singapouriens qui recherchaient des arrangements d’accès spéciaux individuels. Depuis août 2020, huit implants Guardian ont été réalisés à Singapour. La société collabore également avec un groupe de cardiologie anonyme en Australie pour utiliser initialement le moniteur implantable dans le cadre d’un accord d’accès spécial avec la Therapeutic Goods Administration.

Cette autorisation est la dernière d’une série d’approbations réglementaires qu’Hydrix Medical a reçues pour le moniteur cardiaque implantable depuis l’année dernière. L’appareil a déjà été autorisé aux États-Unis, en Malaisie et en Nouvelle-Zélande et est en attente d’autorisation en Australie et en Thaïlande. La société s’efforce également de demander une approbation au Japon, à Hong Kong et en Indonésie.

APERÇU DU MARCHÉ

Les dispositifs non invasifs sont les dernières nouveautés en matière de surveillance de la fréquence cardiaque. Un exemple en Asie-Pacifique est Le double moniteur de pression artérielle et de santé artérielle de CardieX doté de sa technologie SphygmoCor. La société a récemment demandé une autorisation 510(k) de la FDA américaine pour cet appareil, qui mesure la pression artérielle centrale pour détecter plusieurs indicateurs de santé artérielle, tels que la rigidité artérielle et les pressions pulsées.

Un autre est Samsung Advanced Institute of Technology patch cutané qui affiche la fréquence cardiaque d’un utilisateur en temps réel. Il est composé d’un écran extensible et d’un capteur PPG et peut être appliqué aux appareils de surveillance de la santé.

Entreprise israélienne Le capteur thoracique de Biobeat, dont la version à domicile a été lancée l’année dernière, est également capable de suivre en continu 14 signes vitaux, dont la tension artérielle et la variabilité de la fréquence cardiaque.