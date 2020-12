Le Premier ministre Lee Hsien Loong a annoncé lundi que Singapour avait approuvé le vaccin contre le coronavirus de Pfizer-BioNTech, et les premiers vaccins seront livrés d’ici la fin du mois de décembre.

«Je suis très heureux de vous dire qu’après avoir étudié les preuves scientifiques et les données des essais cliniques, la Health Sciences Authority a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech pour une utilisation pandémique,» Lee a déclaré lundi dans son discours à la nation. Cette décision fait de Singapour l’un des premiers pays à obtenir le vaccin.

Le premier envoi de vaccin devrait être livré d’ici la fin de l’année, tandis que les vaccins d’autres producteurs pourraient arriver dans les mois à venir.

Il y aura suffisamment de jabs pour tout le monde dans la cité-état de 5,7 millions d’ici le troisième trimestre de l’année prochaine, et les vaccins développés par le géant pharmaceutique américain Pfizer et la société allemande BioNTech seront gratuits pour tous les Singapouriens et résidents de longue date, Lee m’a dit.

Les travailleurs de la santé et de première ligne, les personnes âgées et les groupes vulnérables seront d’abord vaccinés.

Le PM et d’autres fonctionnaires seront également parmi les premiers bénéficiaires. «C’est pour vous montrer, en particulier les personnes âgées comme moi, que nous pensons que les vaccins sont sans danger», Lee a expliqué.

Plus tard, un comité de médecins et d’experts propose de «Vacciner progressivement» le reste de la population, et à «Couvrir tous ceux qui souhaitent se faire vacciner d’ici la fin de l’année prochaine.» Les vaccinations sont volontaires, mais le Premier ministre a exhorté les gens à participer au programme: «Plus nous serons vaccinés, plus il sera difficile pour le virus de se propager, et plus nous serons tous en sécurité en tant que société.»

La phase 3 de la réouverture de Singapour débutera le 28 décembre, a annoncé le Premier ministre, et les rassemblements sociaux de huit personnes maximum seront autorisés en public, contre cinq actuellement.

