Singapour approuve le vaccin Covid pour les enfants et décrit son plan de vaccination

SINGAPOUR – Singapour a approuvé l’utilisation du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, ont annoncé mercredi les autorités.

Auparavant, seules les personnes de 16 ans et plus étaient autorisées à recevoir le vaccin. Le vaccin développé par Moderna n’est administré qu’aux personnes âgées de 18 ans et plus.

L’autorité des sciences de la santé de Singapour a autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour ce groupe d’âge dans le cadre de la route d’accès spécial en cas de pandémie pour les produits thérapeutiques d’urgence.

