Singapour approuve le jab Pfizer Covid-19 pour une utilisation chez les enfants alors qu’il choisit de fermer les écoles au milieu d’un pic de coronavirus

L’approbation a été annoncée mardi par le ministère de la Santé de Singapour.

«Les données ont montré que le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 a démontré une efficacité élevée conforme à celle observée dans la population adulte,» a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que le vaccin «Le profil d’innocuité est également conforme au profil d’innocuité connu dans la population adulte.»

Cette décision fait suite à l’annonce de la fermeture des écoles à l’échelle nationale. À partir du mercredi, les écoles primaires et secondaires, ainsi que les collèges, passeront aux classes à domicile. La mesure sera en place pour le reste de la session scolaire en cours, qui se termine le 28 mai.

Cependant, les jeunes enfants sont encore assez loin de devenir les sujets du déploiement de masse du vaccin. Le programme de vaccination du pays a été mis en œuvre dans des tranches d’âge de cinq ans, passant progressivement des citoyens plus âgés aux citoyens plus jeunes. À partir de mercredi, les personnes âgées de 40 à 44 ans seront invitées à s’inscrire pour la vaccination.

«Notre offre de vaccins est en constante augmentation, mais reste limitée, compte tenu de la forte demande mondiale», a noté le ministère.

Jusqu’à présent, la cité-État, qui abrite plus de 5,7 millions de personnes, a administré environ 3,4 millions de doses de injections de coronavirus. Environ 1,4 million de personnes ont reçu deux doses, tandis que les autres en ont reçu une seule à ce jour.

Pour contourner l’offre limitée, les autorités sanitaires ont opté pour une prolongation de l’intervalle entre les deux doses, le doublant par rapport aux trois à quatre semaines actuelles. Le changement permettra aux autorités de couvrir plus de personnes avec au moins une seule dose de piqûres de Covid19.

« La différence est que nous essayons, au lieu d’avoir un bon nombre de personnes bénéficiant d’une protection maximale, nous nous assurons que le maximum de personnes obtiennent une bonne protection, » Le ministre de la Santé Ong Ye Kung a déclaré lors d’un point de presse. «Si tout se passe bien, au cours du mois d’août, environ 4,7 millions de personnes seront couvertes par la vaccination, au moins une dose.»

La cité-État a récemment connu une augmentation des cas de coronavirus, avec au moins un cluster de coronavirus découvert dans un centre éducatif. On pense que les nouvelles souches de coronavirus, à savoir celles provenant de l’Inde ravagée par les covides, «Pour toucher davantage les enfants», Ong a déclaré lundi. Une opinion similaire a été exprimée par le ministre de l’Éducation du pays, Chan Chun Sing, qui a déclaré que «Certaines de ces mutations sont beaucoup plus virulentes et semblent attaquer les plus jeunes enfants.»

Malgré la flambée continue, le nombre de coronavirus à Singapour reste très bas par rapport aux pays les plus touchés. Depuis le début de la pandémie, la cité-État a enregistré quelque 61 600 cas, dont seulement 31 décès.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!