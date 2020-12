La Singapore Food Agency est le premier organisme de réglementation à approuver la vente de poulet de culture cellulaire cultivé dans un laboratoire sans abattage de volaille. Cependant, certaines personnes sont sceptiques quant aux références écologiques du produit.

Mercredi, la société d’alimentation durable East Just Inc. a annoncé que son poulet de culture avait reçu le feu vert pour être vendu à Singapour comme ingrédient dans les bouchées de poulet.

Eat Just a déclaré dans un communiqué de presse que l’entreprise avait formé des partenariats stratégiques avec des fabricants locaux établis à Singapour pour produire des cellules de poulet de culture et créer le produit final.

La viande de laboratoire sera d’abord vendue aux restaurants avant d’être mise à la disposition de tous les clients.

Le cofondateur et PDG Josh Tetrick a déclaré que le produit serait proposé à des prix de poulet de qualité supérieure lors de son lancement dans un restaurant de Singapour. « À très court terme. »

Les coûts de production restent élevés car la technologie en est encore à ses débuts. La viande cultivée est cultivée à partir de cellules musculaires animales dans un laboratoire.

De nombreuses personnes ont accueilli l’annonce à bras ouverts, décrivant l’approbation de l’aliment comme «Histoire en devenir.»

Certains étaient excité par les références vertes signalées de la viande de culture.

Et si les retours semblent globalement positifs, certaines personnes ne sont pas convaincues, interrogatoire combien d’additifs sont nécessaires pour fabriquer le produit.

Autres demandé si le produit serait accepté par les végétaliens et végétariens, ainsi que par certaines communautés religieuses.

Tetrick a affirmé que Singapour était très en avance sur les États-Unis et l’Europe occidentale en ce qui concerne l’examen et l’approbation des produits carnés de culture, et a félicité le gouvernement singapourien pour sa vision avant-gardiste.

Singapour s’est lancée dans une tentative radicale d’augmenter la production alimentaire indigène.

En 2019, l’Agence alimentaire de Singapour (SFA) s’est fixé comme objectif de produire 30 pour cent de ses propres besoins alimentaires d’ici 2030, contre 10 pour cent au moment de l’annonce.

