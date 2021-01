SINGAPOUR: Singapore Exchange Ltd et l’investisseur d’État de Singapour Temasek Holdings lancent conjointement une entreprise d’actifs numériques qui se concentrera sur les produits du marché des capitaux tels que les obligations.

«Le succès précoce de notre plateforme d’émission d’obligations numériques a ouvert la voie à SGX pour qu’il se lance dans les actifs numériques», a déclaré vendredi Lee Beng Hong, responsable des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières chez SGX.

L’entreprise intervient après que la première obligation d’entreprise publique numérique syndiquée d’Olam International en Asie ait été conclue l’année dernière par SGX, HSBC et Temasek.

À l’échelle mondiale, les entreprises technologiques, les bourses et les banques expérimentent la blockchain, un registre numérique des transactions et des contrats intelligents pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts et les délais de règlement, tandis que les autorités explorent la possibilité et la meilleure façon de réglementer cela.

Temasek a constitué une équipe avec une expertise dans la technologie de la blockchain et s’est associé avec des banques et la banque centrale dans des projets connexes.

SGX et Temasek ont ​​déclaré que la coentreprise s’associerait avec des plates-formes d’émission de titres à revenu fixe pour se connecter à son infrastructure de post-négociation et de gestion des actifs. Il utilisera des contrats intelligents et des technologies de registre et de tokenisation.

L’entreprise se concentrera également sur d’autres classes d’actifs telles que les fonds et la finance durable.