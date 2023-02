Singapore Classic : Jeunghun Wang rejoint Alejandro Del Rey en tête du classement | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jeunghun Wang a produit un brillant blitz de birdie sur le neuf de retour samedi pour se diriger vers la dernière manche de la Classique de Singapour à égalité aux côtés d’Alejandro Del Rey en tête du classement.

Wang n’est qu’à six épreuves de son retour sur le DP World Tour après avoir terminé son service militaire obligatoire en Corée du Sud, mais il n’a pas fallu longtemps au triple vainqueur pour se remettre à niveau.

Le joueur de 27 ans en a inscrit 34 après avoir réussi un birdie et huit pars sur les neuf premiers samedi avant de décrocher cinq birdies successifs à partir du 12e pour prendre une part de la tête.

Et bien qu’il ait boguey le 17, Wang a rebondi avec un birdie de clôture pour atteindre 14 sous le par.

L’Espagnol Del Rey, qui a joué dans le même groupe que Wang au troisième tour, a réussi un aigle, sept birdies et trois bogeys dans ses 66.

L’Anglais Richard Mansell était à un coup derrière les co-leaders après avoir affiché un 65 sans faute, tandis que le leader du premier tour Tom McKibbin, Nathan Kimsey, Sami Valimaki et Marcel Schneider étaient un autre coup plus loin.

Wang était satisfait de sa performance, déclarant : “Je pense que j’ai très bien joué aujourd’hui et les deux derniers jours également.

“J’ai changé de putter il y a deux semaines et cela a très bien fonctionné. Je pense que c’est la raison pour laquelle j’ai si bien joué.

“Je n’ai pas vraiment pensé aux birdies. J’ai juste continué à jouer, à viser le drapeau et ça a marché.

“Je n’arrive toujours pas à croire que je suis ici. Je suis vraiment excité de jouer chaque événement. J’essaie juste d’en profiter et quand je me sens mal ou triste, je pense toujours au service militaire et ensuite je me sens mieux.

“Je ne pense pas à gagner pour le moment. Je jouerai juste mon propre jeu demain et j’espère que ça marchera.”

Mansell, qui a affiché le tour le plus bas de la journée, a déclaré: “J’ai l’impression d’avoir joué de bonnes choses cette semaine.

“Nous avons vraiment essayé de nous détendre, j’ai beaucoup joué au golf depuis la Hero Cup, j’ai fait toutes les coupes mais je n’ai pas tout à fait joué aussi bien que je l’aurais souhaité.

“J’ai donc utilisé plus d’énergie et de stress ces dernières semaines que je ne l’aurais souhaité. Nous avons essayé de nous détendre, avec l’humidité et les retards, cela a été agréable de se concentrer sur nous-mêmes, de faire un bon score et de nous donner une chance.”

Regardez le Singapore Classic du DP World Tour en direct sur Sky Sports. La couverture se poursuit dimanche à partir de 5h du matin sur Sky Sports Golf.