Singapore Airlines : un passager est mort après de graves turbulences sur le vol Londres-Singapour

Une personne est décédée et 30 autres ont été blessées à bord d’un avion de Singapore Airlines qui a heurté fortes turbulences sur un vol Londres-Singapour, a annoncé mardi la compagnie aérienne.

L’avion Boeing 777-300ER s’est dérouté vers Bangkok, selon un article publié sur la page Facebook de Singapore Airlines. Un certain nombre de personnes ont été blessées, a indiqué la compagnie aérienne, sans toutefois préciser le nombre. Il a indiqué que 211 passagers et 18 membres d’équipage se trouvaient à bord.

La seule personne décédée était un Britannique de 73 ans, a déclaré mardi le directeur général de l’aéroport de Suvarnabhumi, Kittipong Kittikachorn.

Le vol a atterri à Bangkok mardi à 15 h 45, heure locale (4 h 45 HE).

« Le 21 mai 2024, à 19 h 50, heure de Singapour, 18 personnes avaient été hospitalisées. Douze autres sont soignés dans des hôpitaux », lit-on dans une mise à jour ultérieure fournie par Singapore Airlines.

« Les autres passagers et membres d’équipage sont examinés et soignés, si nécessaire, à l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok », a indiqué la compagnie dans son message.

Reuters L’intérieur du vol SQ321 de la Singapore Airline est photographié après un atterrissage d’urgence à l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, en Thaïlande, le 21 mai.

Le président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a publié une déclaration sur ses comptes de réseaux sociaux, exprimant « ses condoléances à la famille et aux proches du défunt ».

« Nous n’avons pas les détails des personnes touchées, mais sachez que les ministères et agences gouvernementales, ainsi que la SIA, font tout leur possible pour soutenir toutes les personnes touchées et travaillent avec les autorités de Bangkok, où l’avion a été détourné. « , a déclaré Shanmugaratnam.

Le ministre des Transports de Singapour, Chee Hong Tat, s’est dit « profondément attristé d’apprendre l’incident », dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

« Ministère des Transports de Singapour, ministère des Affaires étrangères de Singapour, responsables de l’Autorité de l’aviation civile de Singapour et de l’aéroport de Changi ainsi que SIA. [Singapore Airlines] le personnel apporte son soutien aux passagers concernés et à leurs familles », a-t-il déclaré.

La turbulence se produit lorsqu’un avion traverse des corps d’air en collision se déplaçant à des vitesses très différentes.

En cas de turbulences légères à modérées, les passagers peuvent ressentir une tension contre leur ceinture de sécurité et des objets non attachés peuvent se déplacer dans la cabine.

Mais dans les cas graves, les turbulences peuvent projeter les passagers dans la cabine, provoquant de graves blessures, voire parfois la mort.

En mars 2023, de fortes turbulences en jet privé a entraîné la mort d’un ancien responsable de la Maison Blanche, quelques jours seulement après que sept personnes ont été transportées vers les hôpitaux après un vol commercial séparé subit d’importantes turbulences.

En juillet 2023, sept personnes ont été blessées sur un vol de Hawaiian Airlines à destination de Sydney, en Australie, lorsque l’avion a été secoué par de graves turbulences. 36 personnes ont été blessés sur un vol Hawaiian Airlines entre l’Arizona et Honolulu en décembre 2022, et 20 personnes ont été transportées aux urgences.

Une étude de septembre 2022 prédit que les turbulences en air clair augmenteront considérablement dans le monde entier d’ici 2050-2080, en particulier le long des routes aériennes les plus fréquentées, et que le type de turbulence le plus fort augmentera le plus.

Cette histoire et ce titre ont été mis à jour avec des développements supplémentaires.