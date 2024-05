Singapore Airlines : un passager est mort après de graves turbulences sur le vol Londres-Singapour

CNN

Une personne est décédée et au moins 71 autres ont été blessées à bord d’un avion de Singapore Airlines qui a rencontré de graves turbulences lors d’un vol Londres-Singapour.

L’avion Boeing 777-300ER s’est dérouté vers Bangkok, selon un article publié sur la page Facebook de Singapore Airlines. Il a indiqué que 211 passagers et 18 membres d’équipage se trouvaient à bord.

La compagnie a initialement déclaré dans un message que 30 passagers avaient été blessés lors de la perturbation en vol et étaient soignés dans des hôpitaux, tandis que d’autres voyageurs recevaient des soins ambulatoires à l’aéroport.

La seule personne décédée était un Britannique de 73 ans, a déclaré mardi le directeur général de l’aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, Kittipong Kittikachorn.

Le vol a atterri dans la capitale thaïlandaise mardi à 15 h 45, heure locale (4 h 45 HE).

Kittikachorn, qui a inspecté l’avion, a déclaré à CNN qu’il avait été informé de l’atterrissage d’urgence 10 minutes avant son atterrissage. Il a également déclaré que plusieurs passagers avaient eu les bras cassés mais que la majorité des blessures étaient des coupures et des contusions.

Certains passagers blessés ont été envoyés à l’hôpital Samitivej Srinakarin voisin, a indiqué Kittikachorn, ajoutant que près de 200 voyageurs attendaient de prendre leur vol vers leur destination.

L’hôpital a indiqué dans un communiqué qu’au moins 71 personnes avaient été blessées, dont des citoyens de Malaisie, du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, d’Espagne, des États-Unis et d’Irlande. Il a également indiqué que six personnes avaient été grièvement blessées. Plus tôt, Kittikachorn avait déclaré que sept personnes avaient été grièvement blessées.

Le site de suivi aéronautique FlightRadar24 indique, sur la base de ses données, que les turbulences sur le vol SQ321 de Singapore Airlines se sont produites au-dessus du Myanmar vers 7 h 49 UTC (3 h 49 HE).

Cela correspond à une déclaration de la compagnie aérienne déclarant que l’avion « a rencontré des turbulences soudaines et extrêmes au-dessus du bassin de l’Irrawaddy ». [a river in Myanmar] à 37 000 pieds, environ 10 heures après le départ.

FlightRadar24 a dit dans un article de blog que, selon ses données, à ce moment-là, « le vol a rencontré un changement rapide de vitesse verticale, cohérent avec un événement de turbulence soudain ».

Les données montrent que le vol a changé de cap environ 14 minutes plus tard. La compagnie aérienne déclare : « Le pilote a déclaré une urgence médicale et a dérouté l’avion vers Bangkok. »

Les données FlightRadar24 montrent que le vol, qui volait à 37 000 pieds, a soudainement plongé puis grimpé rapidement de quelques centaines de pieds avant de plonger et de remonter à nouveau pour finalement se stabiliser à son altitude de croisière. L’ensemble de la perturbation a duré environ 90 secondes, selon les données, mais a fait des dizaines de blessés, dont un mortel.

Le président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a publié une déclaration sur ses comptes de réseaux sociaux, exprimant « ses condoléances à la famille et aux proches du défunt ».

« Nous n’avons pas les détails des personnes touchées, mais sachez que les ministères et agences gouvernementales, ainsi que la SIA, font tout leur possible pour soutenir toutes les personnes touchées et travaillent avec les autorités de Bangkok, où l’avion a été détourné. « , a déclaré Shanmugaratnam.

Le ministre des Transports de Singapour, Chee Hong Tat, s’est dit « profondément attristé d’apprendre l’incident », dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

« Ministère des Transports de Singapour, ministère des Affaires étrangères de Singapour, responsables de l’Autorité de l’aviation civile de Singapour et de l’aéroport de Changi ainsi que SIA. [Singapore Airlines] le personnel apporte son soutien aux passagers concernés et à leurs familles », a-t-il déclaré.

Le ministère des Transports de Singapour a déclaré dans un communiqué déclaration qu’il enquêtait sur la situation impliquant le SQ321 et que son Bureau d’enquête sur la sécurité des transports était en contact avec ses homologues thaïlandais.

La turbulence se produit lorsqu’un avion traverse des corps d’air en collision se déplaçant à des vitesses très différentes.

En cas de turbulences légères à modérées, les passagers peuvent ressentir une tension contre leur ceinture de sécurité et des objets non attachés peuvent se déplacer dans la cabine.

Mais dans les cas graves, les turbulences peuvent projeter les passagers dans la cabine, provoquant de graves blessures, voire parfois la mort.

En mars 2023, des mouvements violents à bord d’un jet privé ont entraîné la mort d’un ancien responsable de la Maison Blanche, même si une enquête a révélé par la suite que la météo n’était pas impliquée dans cet incident. Cet incident s’est produit quelques jours seulement après que sept personnes ont été transportées vers des hôpitaux après qu’un autre vol commercial ait connu d’importantes turbulences.

En juillet 2023, sept personnes ont été blessées sur un vol de Hawaiian Airlines à destination de Sydney, en Australie, lorsque l’avion a été secoué par de graves turbulences, et 36 personnes ont été blessées sur un vol de Hawaiian Airlines entre l’Arizona et Honolulu en décembre 2022, et 20 personnes ont été emmenées à salles d’urgence.

Une étude de septembre 2022 prédit que les turbulences en air clair augmenteront considérablement dans le monde entier d’ici 2050-2080, en particulier le long des routes aériennes les plus fréquentées, et que le type de turbulence le plus fort augmentera le plus.

Singapore Airlines est souvent considérée comme l’un des transporteurs les plus sûrs au monde.

Son seul accident mortel précédent s’est produit en octobre 2000, lorsque le vol SQ006 s’est écrasé alors que le Boeing 747-400 décollait d’une piste fermée à Taiwan sous de fortes pluies, tuant 83 personnes à bord.

Boeing s’est dit en contact avec le transporteur singapourien et « prêt à les soutenir ». Le constructeur renvoie les autres questions à la compagnie aérienne et aux autorités locales.

Cette histoire et ce titre ont été mis à jour avec des développements supplémentaires.

CORRECTION : Une version antérieure de cette histoire décrivait de manière incorrecte un incident survenu en mars 2023 impliquant un jet privé. Le National Transportation Safety Board a par la suite statué que la météo n’avait pas été impliquée dans les mouvements violents de cet avion.